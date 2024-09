«Chad Powers»: Neue Darsteller

US-Fernsehen

Clayne Crawford, Toby Huss, Colton Ryan und Xavier Mills haben unterschrieben.

Für die kommende Hulu-Seriewurden weitere Stars verpflichtet. Laut „Variety“ werden Clayne Crawford, Toby Huss, Colton Ryan und Xavier Mills mitspielen. Außerdem sind Perry Mattfeld als Ricky, Quentin Plair als Coach Byrd, Wynn Everett als Tricia, Frankie A. Rodriguez als Danny und Steve Zahn als Jake Hudson dabei.Die offizielle Beschreibung von «Chad Powers» lautet: "Als schlechtes Benehmen die College-Karriere von Star-Quarterback Russ Holliday (Powell) beendet, verkleidet er sich und schließt sich als talentierter, umgänglicher Chad Powers einem in Schwierigkeiten steckenden Südstaaten-Footballteam an. Die Serie basiert auf der Figur Chad Powers, die von Eli Manning für seine EPSN+-Dokumentation «Eli's Places» geschaffen wurde.Crawford wird Coach Dobbs spielen, Huss schlüpft in die Rolle von Mike Holliday und Ryan spielt Gerry. Mills darf Nishan spielen. Powell und Michael Waldron haben die Serie «Chad Powers» gemeinsam entwickelt und den Pilotfilm mitgeschrieben. Beide sind ausführende Produzenten.