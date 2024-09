Nachrichtensprecher Jorge Ramos verlässt Univision

US-Fernsehen

Damit verliert das spanisch-sprachige Angebot in den USA und Mexiko sein Gesicht.

Der bekannte Nachrichtensprecher Jorge Ramos, das Gesicht von Univision, wird den spanischsprachigen Fernsehsender verlassen. Bereits Ende 2024 wird er seine Karriere beenden. Noticias Univision, die Nachrichtensparte des spanischsprachigen Senders, der zu TelevisaUnivision gehört, gab bekannt, dass sich der Moderator und das Unternehmen „einvernehmlich darauf geeinigt haben, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern“.„Das ist kein Abschied. Ich werde noch bis Dezember ‚Noticiero Univision‘ moderieren und danach meine beruflichen Pläne bekannt geben“, sagte Ramos in einer Erklärung am Montag. „Ich bin zutiefst dankbar für diese vier Jahrzehnte bei Univision und sehr stolz darauf, Teil eines Teams zu sein, das über die Jahre eine starke Führungsposition aufgebaut hat.“„Ich möchte Jorge Ramos meinen Respekt und meine Dankbarkeit für alles aussprechen, was er für Univision und die wachsende Gemeinschaft, der wir jeden Tag dienen, getan hat„, sagte Daniel Coronell, Präsident der Nachrichtenabteilung des Senders, in einer Erklärung. Mit Blick auf 2025 und darüber hinaus ist unser talentiertes Team gut gerüstet, um die Tradition der journalistischen Exzellenz fortzusetzen, die Noticiero Univision von Anfang an geprägt hat".