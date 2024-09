«Sommer-Special» im September?

Quotennews

«Grill den Henssler» sagt JA. Während nahrzu allerorts in Deutschland der Sommer für beendet gilt, startet VOX das «Sommer-Special».

"Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen?" Das fragt sich seit gestern Abend VOX im. Was in den vergangenen Jahren stets den VOX-August bereicherte, musste aufgrund der zahlreichen sportlichen Sommer-Highlights wohl in den September wandern. Während also gestern in Magdeburg, hier sollte das «Grill den Henssler Sommer-Special» stattfinden, am Abend 16 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent dominiert - ging es an den Duell-Pfannen und -Töpfen los.Für Steffen Henssler ging es vor 1,14 Millionen Zuschauern gegen Ilka Bessin, Martin Rütter und Detlef Steves, der Marktanteil der ersten «Sommer-Special»-Ausgabe kam auf 5,6 Prozent.In der Zielgruppe konnte sich das Format auf recht wacklige 0,27 Millionen Umworbene verlassen, hier ergab sich demnach ein Marktanteil von 6,0 Prozent am entsprechenden Markt. Allgemein demnach kein schlechter Start, wobei das vorangegangene «Sommer-Special» im August 2023 mit 1,44 Millionen Zuschauern und 0,52 Millionen Umworbenen deutlich besser lief. Die speziellen Folgen von «Grill den Henssler» müssen sich nun bis zum 13. Oktober beweisen, spätestens da ist dann vom Sommer nicht mehr viel übrig.Noch vor dem Koch-Duell-Abend hatte VOX gute Ergebnisse aus dem Mobilitäts-Sektor zu vermelden.lieferte mit 1,04 und 0,27 Millionen Zuschauern ab, 8,3 Prozent am Gesamtmarkt und vor allem 12,9 Prozent am Zielgruppen-Markt überzeugen hier deutlich. Im Anschluss schafften1,01 und 0,26 Millionen Zuschauer an der Stange zu halten, die Marktanteile sanken so nur leicht auf 6,4 und 10,0 Prozent.