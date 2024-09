Sat.1 Emotion sendet wieder «Rapa»

TV-News

Die Moviestar Plus+-Serie stammt von Pepe Coira und Fran Araújo.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr strahlt der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotion die Serieaus. Die spanische Serie wurde von Moviestar Plus+ und Portocabo produziert Pepe Coira und Fran Araújo schrieben das Skript. Zu den Hauptdarstellern gehören Javie Cámara und Mónica López. Bislang wurden zwei Staffeln gesendet, eine dritte Runde ist in Vorbereitung. «Rapa» läuft ab Montag, den 23. September, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen.Amparo Seoane, die Bürgermeisterin von Cedeira (La Coruña) und die mächtigste Frau in der Region, wird ermordet. Die Untersuchung des Verbrechens wird für Maite, eine Unteroffizierin der Guardia Civil, und für Tomás, den einzigen Zeugen des Mordes, zu einer Obsession. Für Maite ist die Suche nach dem Mörder eine Verpflichtung, es ist ihr Job. Für Tomás, der Literaturlehrer an einem Gymnasium ist und dem bei dieser Beerdigung niemand eine Kerze geschenkt hat, ist es die - vielleicht letzte - Gelegenheit, eine Geschichte zu erleben, wie er sie gerne liest, und sie vielleicht auch erzählen zu können. Die beiden werden eine Untersuchung einleiten, die die ganze Stadt betreffen wird. Jeder war auf die eine oder andere Weise mit Amparo verbunden. Jeder hatte durch ihren Tod etwas zu gewinnen oder zu verlieren.In der zweiten Staffel geht es um zwei verschiedene Mordfälle, einen im Militärarsenal von Ferrol und einen Fall, der 20 Jahre nach der Tat kurz vor der Verjährung steht. In der dritten Runde untersucht Maite die Entführung der Tochter einer wohlhabenden Familie und Tomás wird versuchen, einem Freund zu helfen, der des Mordes beschuldigt wird.