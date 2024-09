Bundesliga-Pause: Das Erste mit Live-Sport

TV-News

Gleich zwei Live-Übertragungen strahlt Das Erste ab Nachmittag aus, am späten Abend kommt ein Konzert von Peter Maffay.

Die Bundesliga pausiert im Oktober, weil die UEFA Nations League mit Spielen gegen Bosnien und Herzegowina (RTL, 11. Oktober) sowie die Niederlande (ZDF, 14. Oktober) ansteht. Diesen Umstand nutzt Das Erste , um am Nachmittag Live-Sport auszustrahlen. Das Erste setzt ab 15.35 Uhr auf die Übertragung der Handball-Bundesliga. Das Spiel zwischen SG Flensburg-Handewitt und SC Magdeburg wurde terminiert. Alexander Bommes moderiert aus Flensburg. Die Liga ist erst am 5. September mit den Begegnungen Hannover-Burgdorf – Gummersbach und Lippe – Melsungen gestartet.Ab 17.40 Uhr meldet sich Claus Lufen aus Wolfsburg, weil das Spitzenspiel zwischen VfL Wolfsburg und FC Bayern München ansteht. Stephanie Baczyk ist als Reporterin am Mikrofon. Nach dem ersten Spieltag liegt der FC Bayern auf dem ersten Platz, Wolfsburg auf Rang sieben. Die nächsten Spiele laufen erst am 13. September.Nach «Verstehen Sie Spaß?» und «Tagesthemen» kommt um 23.40 Uhr. Nach 55 Jahren im Musikgeschäft nahm er 2024 mit 15 Konzerten in zwölf Städten Abschied von der großen Tourneebühne: Seine „Farewell-Tour" endete am 20. Juli 2024 in Leipzig, einem geschichtsträchtigen Ort für Maffay. Dort spielte er im Sommer 1990 ein legendäres Live-Konzert im damaligen Zentralstadion vor 60.000 begeisterten Fans. Als Special Guests begrüßte er Johannes Oerding, Anastacia und andere. Um 01.10 Uhr kommt der