Primetime-Check

Im Ersten gehört der Freitag den «Paralympischen Spielen», das ZDF setzt gewohnt auf Krimi und Satire. Bei RTL wird wieder der «Top Dog Germany» gesucht, Sat.1 bleibt bei «The Tribute». Aber was macht VOX da?

Im Ersten gab es den gesamten Abend ab 20:15 Uhr Live-Bilder aus Paris von den. Dabei konnte man «Leichtathletik», «Schwimmen», «Judo», «Reiten», «Sitzvolleyball» und «Gewichtheben» verfolgen. Die Reichweiten erstreckten sich von 1,86 Millionen auf bis zu 2,22 Millionen - womit auf jeweils gute Marktanteile zwischen 8,8 und 11,4 Prozent drin waren. Gleichermaßen erfolgreich war der Abend bei den 14- bis 49-Jährigen. Das «Schwimmen» zog 0,36 Millionen Jüngeren an - beim «Sitzvolleyball» und «Gewichtheben» waren es dann am späten Abend jeweils 0,45 Millionen Zuschauer. So stieg der Marktanteil auf bis zu 11,6 Prozent.Das ZDF konterte mit dem gewohnten Freitags-Programm.undholte sich Tages-Bestwerte von 4,12 und 3,66 Millionen Zuschauer - 19,8 und 17,5 Prozent am Markt sind schlicht sehr gut. Bei den jüngeren lief es weniger stark, 0,29 und 0,23 Millionen kommen auf lediglich 7,9 und 5,7 Prozent.Im privaten Sektor gehörte die größte Aufmerksamkeit RTL - der Start der vierten Staffel vonsicherte dem Köln-Sender 1,53 Millionen Zuschauer und 7,5 Prozent am Markt. Auch in der Zielgruppe dominierte RTL - 0,42 Millionen Umworbene kommen auf 10,9 Prozent am Markt. Platz zwei wird sich gewissermaßen geteilt - im Gesamten folgt auf RTL das ProSieben-Programm mit. Der Spielfilm sichert sich 0,98 Millionen Zuschauer und noch 5,0 Prozent des TV-Marktes, mit 0,37 Millionen Umworbenen und 10,0 Prozent reicht es jedoch nicht für den zweiten Platz.Hier schiebt sich, durchaus überraschend, VOX auf den zweiten Platz.ist zurück - und das mit einer Doppelfolge. Während die Primetime mit 0,75 Millionen Zuschauern und 0,32 Millionen Umworbenen schon gut abliefert - kommt die zweite Ausgabe auf quasi grandiose 0,90 Millionen Zuschauer und 0,41 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile am Gesamtmarkt liegen bei 3,6 und 4,3 Prozent, am Markt der Zielgruppe können 9,1 und 10,2 Prozent gesichert werden.Knapp hinter dem Treppchen folgt Sat.1 -kann mit 0,57 Millionen Zuschauern weiter nicht wirklich begeistern, 2,8 Prozent Marktanteil sind nicht gerade grandios. In der Zielgruppe läuft es mit 0,23 Millionen und 6,0 Prozent noch einigermaßen akzeptabel. Verbleibt noch die Kabel Eins-Primetime mit- hier sind in den ersten drei Folgen des Abends 0,45, 0,52 und 0,47 Millionen Zuschauer drin, die Marktanteile verteilen sich auf 2,2 bis 2,9 Prozent. In der Zielgruppe liegt der Bestwert bei der 20:15 Uhr-Folge, 0,19 Millionen Umworbene holten 5,3 Prozent ab.Das Schlusslicht geht damit nach Grünwald.kann lediglich 0,32 Millionen Zuschauer anziehen, magere 1,6 Prozent sprechen eine deutliche Sprache. In der Zielgruppe wird es noch übler, 0,08 Millionen Werberelevante sorgen für spärliche 2,1 Prozent.