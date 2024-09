Ted Passion präsentiert: «Patrice: The Movie»

US-Fernsehen

Das behinderte Pärchen darf nicht zusammen ziehen, weil sonst die staatlichen Leistungen gekürzt werden.

ABC News Studios kündigte in Zusammenarbeit mit All Ages Productions und in Zusammenarbeit mit ESS Projects und Cedar Roadan, eine abendfüllende Dokumentation des mit dem Peabody und dem Gotham Award ausgezeichneten Regisseurs Ted Passon und der Produzenten Kyla Harris, Innbo Shim und Emily Spivack, die am Montag, dem 30. September, auf Hulu Premiere haben wird, nachdem sie auf dem Toronto International Film Festival 2024 ihre Weltpremiere gefeiert hat. «Patrice: The Movie» ist eine romantische Dokumentarkomödie über die nächste Herausforderung der Ehegleichstellung – Behinderung. Patrice Jetter hat endlich die Liebe ihres Lebens gefunden, Garry Wickham, der ebenfalls behindert ist. Sie wollen nichts weiter als heiraten, aber wenn sie das tun – oder auch nur zusammenziehen – würden die staatlichen Leistungen, die sie zum Überleben benötigen, gekürzt werden. Trotz der genauen Prüfung, der sie unterzogen werden, beschließen sie, eine Verlobungszeremonie zu planen, die ihre gesamte Zukunft gefährden könnte.Der Film verwebt dokumentarische Szenen mit nachgestellten Szenen aus Patrices Vergangenheit. Wir sehen die Kämpfe, die Patrice durchstehen musste, um das Haus, den Job und das Leben zu bekommen, für dessen Erhalt sie jetzt kämpft. Patrice entwarf die Kulissen für die Nachstellungen – zu denen auch ihre Kunst gehört –, schrieb die Drehbücher mit und spielt die Hauptrolle in einer Besetzung von Kindern, wobei Patrice als einzige Erwachsene sich selbst in jedem Alter darstellt.„Jeder möchte Liebe finden. Das ist in dieser Welt nicht einfach. Wenn man das Glück hat, die Person zu finden, mit der man zusammen sein möchte, aber behindert ist und Sozialhilfe oder Medicaid-Leistungen bezieht, muss man sich zwischen dem Zusammensein mit seinem Partner und dem eigenen Überleben entscheiden. Man kann nicht nur nicht heiraten, sondern auch nicht mit seinem Partner zusammenleben. Und so ist der Kampf für die wahre Gleichstellung der Ehe in diesem Land noch nicht vorbei“, sagte Passon. „Wir sind sehr dankbar, dass Patrice uns ihre Geschichte anvertraut hat, um sie mit der Welt zu teilen. Als behinderte Person, die sich in diesem System zurechtfinden muss, ist Patrices Geschichte leider sehr verbreitet. Wir erzählen eine ganz gewöhnliche Geschichte, aber aus der Perspektive einer Person, die selbst völlig außergewöhnlich ist. Sie ist eine wahre Renaissance-Frau. Wir können es kaum erwarten, dass die Welt Patrice kennenlernt.“«Patrice: The Movie» wird von All Ages Productions in Zusammenarbeit mit ESS Projects und Cedar Road für ABC News Studios produziert. Ted Passon ist der Regisseur. Die Dokumentation wird von Kyla Harris, Innbo Shim und Emily Spivack produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Jim LeBrecht, Jennifer J. Pritzker, Chandra Jessee, Rebecca Lichtenfeld, Poh Si Teng und Peter Kenney. Claire Weinraub ist ausführende Produzentin und David Sloan ist leitender ausführender Produzent für ABC News Studios. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet. Reena Mehta ist Senior Vice President für Streaming und digitale Inhalte.