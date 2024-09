Sandra Lee wechselt zu Lifetime

US-Fernsehen

Wer schön sein will, muss leiden: Die TLC-Show endet.

Die beliebte Dermatologin und Hautpflegeexpertin Dr. Sandra Lee kündigte über ihre sozialen Plattformen (Tik Tok, Instagram) an, dass sie 2025 mit einer brandneuen Show,, zu Lifetime kommt. Weitere Details zu ihrer neuen Show werden im nächsten Jahr bekannt gegeben.«Dr. Pimple Popper: Breaking Out» wird von Invent TV in Zusammenarbeit mit A+E Factual Studios(TM) und Not Hurting You Productions produziert, wobei Sergio Alfaro, Scott Cooper, Sandra Lee und Jeffrey Rebish als ausführende Produzenten fungieren. Brie Miranda Bryant und Nicole Vogel werden als ausführende Produzenten für Lifetime fungieren.Bislang war «Dr. Pimple Popper» eine amerikanische Reality-TV-Serie, die auf TLC ausgestrahlt wird. Die Serie, in der die Dermatologin und Internet-Berühmtheit Dr. Sandra Lee die Hauptrolle spielt, begleitet sie bei der Behandlung von Patienten mit ungewöhnlichen Fällen von Gesichts- und Hauterkrankungen in ihrer Klinik Skin Physicians & Surgeons in der kalifornischen Stadt Upland im Inland Empire.