Telecinco kauft «Weakest Link»

International

Im September sind sechs Episoden bei dem Mediaset-Sender zu sehen.

BBC Studios hat angekündigt, dass nach einer zwanzigjährigen Pause eine Promi-Ausgabe des legendären Formatsauf den spanischen Bildschirmen zurückkehren wird. Die sechsteilige Primetime-Version mit dem Titel «El Rival más Débil» wird von Brutal Media produziert und von Isabel Duran als ausführende Produzentin geleitet, die von BBC Studios als Leiterin der Unterhaltung zu Brutal kam. Dies ist ihre erste bestätigte Produktion seit dem Zusammenschluss mit BBC Studio im April dieses Jahres. Der Fernsehsender Telecinco strahlt die Show aus.In jeder Folge, die vom spanischen Moderator Luján Argüelles präsentiert wird, arbeiten acht prominente Kandidaten aus derselben Disziplin zusammen, um Fragen zu beantworten und so viel Geld wie möglich zu gewinnen. Am Ende jeder Runde stimmen die Kandidaten für den Spieler, von dem sie glauben, dass er das Team im Stich lässt – und der schwächste Teilnehmer scheidet aus, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind, die im Finale gegeneinander antreten. Der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, scheidet aus dem Spiel aus, während der Moderator den legendären Satz „Du bist der schwächste Glied. Auf Wiedersehen“ verkündet. Unterhaltsam, humorvoll und manchmal gnadenlos – in El Rival más Débil werden lokale Schauspieler, Politiker, Sänger, Comedians, Sportler und Journalisten versuchen, nicht zum schwächsten Glied zu werden.Raimon Masllorens, CEO von Brutal Media, kommentierte die neue Lizenz wie folgt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nur wenige Monate nach unserem Zusammenschluss diese erste Produktion als Teil von BBC Studios präsentieren können. Wir freuen uns sehr, das Comeback von «The Weakest Link» ankündigen zu können, einem beliebten Format in Spanien, das international eine unbestreitbare Marke der BBC ist. Die Produktion wurde mit großem Engagement für die Bereitstellung der besten Version, die auf das heutige spanische Publikum zugeschnitten ist, erstellt.“