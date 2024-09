«Blood Legacy» startet bei Netflix

International

Auch die Reality-Show «Love Never Lies» bekommt einen südafrikanischen Ableger.

Netflix gab einen ersten Einblick in einige seiner kommenden Programme aus Südafrika, die bis zum Jahresende 2024 veröffentlicht werden sollen. Ben Amadasun, Vizepräsident für Inhalte bei Netflix für den Nahen Osten und Afrika, stellte die vielfältige Liste während der MIP Africa vor und zeigte das anhaltende Engagement von Netflix, authentische lokale Geschichten aus Südafrika in einer Vielzahl von Formaten und Genres zu liefern.kommt von Gambit Films, das sind die Macher hinter «Blood & Water». Die neue Dramaserie erscheint am 20. September 2024. Die Geschichte taucht in die Welt von Spear Industries ein – einem Multimillionen-Rand-Unternehmen, das sich auf die Suche nach einem neuen CEO begibt, nachdem der Patriarch, Bheki Ndlovu (Treasure Nkosi), unerwartet auf dem Familiengrundstück ermordet wurde. Es versteht sich von selbst, dass es zu familiären Konflikten kommt, während die Geschwister Khanyi Adesina (Xolile Tshabalala), Mandla Ndlovu (Buyile Mdladla) und Siya Ndlovu (Mike Ndlangamandla) sich durch die trüben Gewässer tödlicher Korruption, Familiengeheimnisse und den wachsenden Druck des Spear-Erbes kämpfen. In diesem spannenden Drama sind die großartigen südafrikanischen Schauspieler Connie Chiume (verstorben), Sello Maake ka-Ncube und Pallance Dladla sowie die aufstrebenden Stars Wiseman Zitha und Unathi Mkhize zu sehen.Die südafrikanische Ausgabe der von Rapid Blue produzierten internationalen Reality-Showkonzentriert sich auf sechs Paare, die ihr Vertrauen mit einem Augen-Scanning-Lügendetektor auf die Probe stellen müssen. In dieser Reality-Serie kostet Täuschung Geld, und die Wahrheit wird belohnt. Die Wahrheit wird in Episoden enthüllt, die ab dem 29. November 2024 auf Netflix verfügbar sind.Zuerst gab es «Happiness Is a 4 Letter Word», dann kam «Happiness Ever After» und ab dem 18. Oktober 2024 auf Netflix geht das Glück weiter mit der Veröffentlichung von– wo der neue Film in dieser romantischen Comedy-Reihe die Geschichte einer Gruppe von Freunden fortsetzt, die gezwungen sind, sich den Schwächen der anderen und ihrer Bindung zu stellen. Wird es ihnen gelingen, sich gegenseitig glücklich zu machen und den Kampf zu überwinden, um das Glück in sich selbst zu finden? Der Film wurde von Blingola Media und einem von Frauen geführten Produktionsteam produziert. Das Produktionsteam besteht ausschließlich aus Frauen, darunter Lesedi Siswana, und Bongiwe Selane, die als Kreativ- und Executive Producer fungiert.Von Stained Glass TV, den Produzenten einiger der meistgesehenen Sendungen in Südafrika, kommt eine vierteilige Anthologie von Spielfilmen unter dem Namen, die bis Februar 2025 jeden Monat ausgestrahlt wird. Der erste Film, «Umjolo: The Gone Girl», unter der Regie von Fikile „Mr Fiks“ Mogodi, erzählt die Geschichte einer jungen Frau mit dem perfekten Freund, liebevoll, unterstützend, aufmerksam und attraktiv. Als sie sich mit ihm verlobt, ist sie überglücklich, bis ein Arzttermin alles verändert. «Umjolo: The Gone Girl» geht 8. November 2024 online.Die Weihnachtszeit wird nicht komplett sein ohne ein unterhaltsames und urkomisches Angebot von Burnt Onion Productions - den Machern der Netflix-Hits «How to Ruin Christmas», «How to Ruin Love», «Lobola Man» und «Seriously Single». In dieser Weihnachtszeit werden die Ramaphakela-Geschwister ihren Fans einen brandneuen Film präsentieren:erzählt die Geschichte eines karriereorientierten Workaholics, der seiner dysfunktionalen Familie einen spontanen Urlaub spendiert, um zu beweisen, dass er der perfekte Vater und Ehemann ist. Unter der Regie von Rethabile Ramaphakela, die zum zweiten Mal bei einem Spielfilm Regie führt, wird die Weihnachtskomödie am 13. Dezember 2024 auf Netflix ausgestrahlt.