Eduardo Noriega, Oscar Jaenada und Alexandra Masangkay bei «The Walking Dead»

US-Fernsehen

Kurz nach Drehbeginn haben die Verantwortlichen die Verpflichtung drei weiterer Darsteller bekannt gegeben.

AMC Networks teilte die spanische Besetzung für die dritte Staffel vonmit, die derzeit in Spanien gedreht wird. Eduardo Noriega («Vantage Point»), Óscar Jaenada («Hernán») und Alexandra Masangkay («The Platform») werden der Besetzung als reguläre Darsteller beitreten, zusätzlich zu Candela Saitta («Máxima») und Hugo Arbués («Through My Window»), die unter anderem in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein werden.Die Produktion der dritten Staffel findet in Madrid statt, wobei umfangreiche Außendrehs in den Regionen Galizien, Aragón, Katalonien und Valencia geplant sind, die jeweils eine neue und einzigartige Kulisse für die postapokalyptische Welt bieten. Die Produktion hat kurz vor der mit Spannung erwarteten Premiere der zweiten Staffel der Serie am 4. Oktober in Spanien und am 29. September in den USA auf AMC und AMC+ begonnen.In der dritten Staffel folgen wir Daryl Dixon und Carol Peletier auf ihrer Reise, irgendwie nach Hause und zu ihren Liebsten zurückzukehren. Während sie darum kämpfen, ihren Weg zurückzufinden, führt sie der Weg immer weiter in die Irre und durch ferne Länder mit sich ständig ändernden und ungewohnten Bedingungen, während sie die verschiedenen Auswirkungen der Walker-Apokalypse miterleben.Die dritte Staffel, die 2025 erstmals ausgestrahlt wird, wird von Scott M. Gimple, Showrunner David Zabel, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival und Steve Squillante produziert. Silvia Aráez und Jesús de la Vega von Ánima Stillking treten in dieser Staffel als ausführende Produzenten hinzu. Peregrinos SP24 bietet spanische Produktionsdienstleistungen für die dritte Staffel an.