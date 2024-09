«Mord oder Watt?» feiert Mitte Oktober Premiere

TV-News

In dem Spielfilm spielt Oliver Mommsen die Hauptrolle.

Das Erste hat das Datum fürbekannt gegeben. Der Spielfilm mit Oliver Mommsen, Antonia Bill und Ulrike C. Tscharre feiert am Freitag, den 18. Oktober, um 20.15 Uhr Premiere. Das Buch schrieb Michael Gantenberg, André Erkau führte Regie. Ausgerechnet Tim Seebach (Oliver Mommsen) – als der „Lux“ weithin bekannter Held einer Krimiserie und auf Heimaturlaub – taucht am Strand auf, als die Chefermittlerin Wiebke Tönnessen (Antonia Bill) mit ihrem Team eine Leiche im Watt untersucht. Es ist der Handwerker Jorg, ein stadtbekannter Womanizer, der demnächst in den Hafen der Ehe einlaufen sollte. Kein polizeiliches Absperrband kann Tim hindern, die Wahrheit ans Licht bringen zu wollen.Zum Leidwesen von Kommissarin Wiebke stürzt sich der „Lux“ in die Verbrecherjagd. Seine telegene Spürnase führt ihn zu Jorgs Verlobter, der Fischhändlerin und Austernzüchterin Katharina (Kristin Suckow). Als Tim mithilfe seiner Freundin Hannah (Ulrike C. Tscharre) herausfindet, was der Fall mit einem Preiskrieg im Austernhandel zu tun hat, muss auch Wiebke notgedrungen mit ihrem Pseudo-Kollegen zusammenarbeiten! Dabei hätte Tim, der auch Wiebkes Vermieter ist, eigentlich Besseres zu tun, etwa endlich mal ihr Bad reparieren zu lassen, um wenigstens so ein bisschen Abstand zwischen ihnen zu schaffen.Der erste Teil von «Mord oder Watt?» hatte am Freitag, den 10. November 2024, Premiere. Der Start der Reihe war mit 4,27 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren ein großer Erfolg, der Marktanteil wurde auf 16,1 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,40 Millionen Zuschauer eingefahren, das bedeutete 7,7 Prozent Marktanteil.