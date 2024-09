sixx startet «Luxe Listings»

TV-News

Die Amazon-Produktion aus Australien kommt zum Frauensender.

Die Amazon MGM Studios verkaufen immer mehr Ware an deutsche Fernsehsender. Zuletzt hatte sich Nitro «Clarkson’s Farm» gesichert, nun startet sixx die Ausstrahlung der australischen Sendung «Luxe Listings Sydney», von der drei Staffeln mit insgesamt 18 Episoden hergestellt wurden., so der Sendungstitel bei sixx, wird am Dienstagabend um 20.15 Uhr in Doppelfolgen gesendet. Los geht es am 24. September 2024.Der Immobilienmarkt in Sydney ist aufgrund der traumhaften Lage hart umkämpft. Atemberaubende Strände und wunderschöne Traumhäuser locken Käufer aus der ganzen Welt an. Australiens Top-Makler versuchen sich täglich in dem harten Business durchzusetzen, um den besten Deal zu ergattern.Der erfolgreiche australische Immobilienmakler Gavin Rubinstein feiert in Folge eins mit seinem Team einen großen Verkauf. Kurze Zeit später trifft sich Rubinstein mit seinem Kollegen Simon Cohen, um über den Preis einer atemberaubenden Villa zu verhandeln. Top-Maklerin D'Leanne Lewis versucht währenddessen, ihre anspruchsvolle Karriere mit ihrem Privatleben zu verbinden.