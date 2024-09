ProSieben Fun überträgt die X Games

TV-News

Der Fernsehsender blickt in drei Wochen nach Japan.

Im japanischen Chiba werden asiatischenübertragen. Die Veranstaltung ist seit drei Jahren in der 979.000 Einwohner-Stadt nahe Tokyo verortet, zuvor wurden die Spiele im chinesischen Shanghai ausgetragen. Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun startet die Übertragung am Freitag, den 20. September 2024, um 10.30 Uhr und sendet bis 16.00 Uhr.Am Samstagmorgen beginnt die Übertragung bereits um 05.00 Uhr und wird bis 11.45 Uhr andauern. Der dritte Tag beginnt um 05.05 Uhr und wird bis 11.40 Uhr gezeigt. Die «X Games» ist der weltweit führende internationale Wettbewerb im Bereich Action-Sport. Die «X Games» Chiba sind an einem völlig neuen Veranstaltungsort, der Makuhari Messe.Als eine der renommiertesten Action-Sport-Veranstaltungen weltweit zeigen die «X Games» die unglaublichen Fähigkeiten der besten Skateboarder, BMX-Fahrer und Freestyle-Motocross-Athleten. Vor der energiegeladenen Kulisse von Chiba und mit einer Reihe von Weltklasse-Wettkämpfern verspricht die Rückkehr der «X Games» nach Japan ein unvergessliches Erlebnis für Fans von Action-Sportarten in Japan und auf der ganzen Welt.