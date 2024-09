«One Day at a Time» veröffentlicht drei Episoden

US-Fernsehen

Die Besetzung der Serie kommt für ein Event zusammen.

Vonwurden drei Staffeln produziert. Zuerst übernahm Netflix das Remake der Serie von 1975, bevor das Format zum Paramount-Sender Pop TV wechselte. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die letzten drei Episoden im Jahr 2020 nicht mehr gedreht, so dass drei Episoden nicht verfügbar sind - einschließlich des Serienfinales.Am Samstag, den 5. Oktober, trifft sich die Besetzung im Saban Media Center der TV Academy in North Hollywood, um die unveröffentlichten Drehbücher zu lesen. “Die Wiedervereinigung unseres «One Day at a Time»-Cast, um diese nicht ausgestrahlten, nicht gedrehten Episoden zum Leben zu erwecken – einschließlich dessen, was unser Serienfinale gewesen wäre – ist eine eindrucksvolle Erinnerung an die Magie von Norman Lear und seiner Arbeit“, so die Co-Showrunner und ausführenden Produzenten Gloria Calderón Kellett und Mike Royce in einer gemeinsamen Erklärung. „Es war uns eine Ehre, diese lateinamerikanische Familie auf die Leinwand zu bringen, und diese Lesung ist nicht nur eine Feier, sondern auch eine Gelegenheit, wieder mit unseren unglaublichen Fans in Kontakt zu treten und eine Sache zu unterstützen, die uns am Herzen liegt: die People For The American Way Foundation, eine weitere Idee von Norman. Gemeinsam ehren wir Normans Vermächtnis, unsere geliebte Show und eine Gemeinschaft, die uns immer unterstützt hat."„Norman Lear war brillant darin, liebevolle Familien aller Art darzustellen, und er war fest davon überzeugt, dass alle Arten von Familien, alle Arten von Amerikanern es verdienen, mit Respekt und Würde behandelt zu werden und an den Segnungen der Freiheit teilzuhaben“, sagte Svante Myrick, Präsident der People For the American Way Foundation. „Wir sind den Produzenten und Darstellern von «One Day at a Time» dankbar, dass sie der People For the American Way Foundation dabei helfen, Normans Arbeit zur Verteidigung unserer Demokratie fortzusetzen und sicherzustellen, dass „We, the People“ alle Menschen einschließt.