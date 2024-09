«Beauty & The Nerd» weiterhin mit wenig Zuschauern

Quotennews

Im Anschluss floppte auch weiterhin das österreichische Format «Forsthaus Rampensau».

Mit der fünften-Staffel kann ProSieben weiterhin nicht punkten. Die Staffel startete mit einem neuen Allzeittief von 0,58 Millionen Zuschauern, gegen den Sommer-Dschungel waren lediglich 0,29 sowie 0,36 Millionen Menschen ab drei Jahren dabei. Mit der vierten Ausgabe wurden am gestrigen Abend 0,43 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil lag bei 2,1 Prozent. Unter den Werberelevanten waren zwar nur 0,33 Millionen, aber damit wurden mittelmäßige 7,9 Prozent erreicht.Schon seit Wochen floppt das österreichischeim Anschluss, doch Geschäftsführer Hannes Hiller hält an dem Quotendesaster fest. Nun wurden 0,10 Millionen Zuschauer erzielt, ab 22.55 Uhr erzielte die ATV-Produktion einen Marktanteil von 1,3 Prozent. 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden verzeichnet, was zu einem Marktanteil von 2,6 Prozent führte. Ein Teil der-Wiederholung schnappte sich noch 0,03 Millionen Zuschauer und verbuchte 2,3 Prozent bei den jungen Erwachsenen.erzielte um 18.00 Uhr 0,25 Millionen Zuschauer, die zehnminütigen Nachrichten verbuchten 2,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,16 Millionen jungen Menschen wurden 9,0 Prozent Marktanteil erzielt.-Folgen „Blut und Spiele“ und „Die Lisa-Studie“ brachten 0,23 und 0,22 Millionen, der Fernsehsender erreichte damit 7,6 und 5,2 Prozent in der Zielgruppe.unterhielt 0,44 Millionen Menschen, bei den Umworbenen wurden 7,4 Prozent Marktanteil eingefahren.