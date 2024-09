«Barneys World» kommt im Oktober

US-Fernsehen

Damit kehrt die Kinderfigur zurück ins Fernsehen.

Mattel und Warner Bros. Discovery gaben bekannt, dass Barney, der ikonische lilafarbene Dinosaurier von Mattel, zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder auf die Fernsehbildschirme zurückkehren wird., eine neue Animationsserie mit Originalmusik und aktualisierten Versionen von Barney-Klassikern, wird am Montag, dem 14. Oktober, auf MAX Premiere haben, gefolgt von einer linearen Premiere auf Cartoon Network ab Freitag, dem 18. Oktober. Die Show startet auch auf Cartoonito in Europa/Afrika und Asien/Pazifik sowie auf Discovery Kids in Lateinamerika. Ausgewählte Episoden von «Barney's World» werden auf YouTube verfügbar sein, wo die erste Episode am 11. Oktober in bestimmten Ländern Premiere haben wird.Die neue «Barney's World» spielt auf einem Spielplatz, wo Barney von den Dinosauriern Billy und Baby Bop und ihren drei besten Kinderfreunden David, Mel und Vivie begleitet wird. In actionreichen, musikgefüllten Abenteuern hilft Barney den Kindern und dem Publikum, große Emotionen im Vorschulalter zu erkunden, und zeigt ihnen, wie sie sich selbst, andere und ihre Gemeinschaften lieben können.«Barney» wurde 1988 erstmals ausgestrahlt und entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Hit, der das Publikum mit dem freundlichen Dinosaurier und seiner überlebensgroßen Persönlichkeit in seinen Bann zog. Die Serie Barney & Friends wurde weltweit von führenden Sendeanstalten ausgestrahlt, darunter 14 Staffeln auf PBS in den Vereinigten Staaten, wobei die letzte Folge am 2. November 2010 ausgestrahlt wurde.«Barney's World» wurde zwar für Vorschulkinder entwickelt, doch Zuschauer jeden Alters werden beim Mitsingen mit Barney und seinen Freunden nostalgische Gefühle verspüren. Die Eltern von heute, von denen viele selbst mit dem liebenswerten Dinosaurier aufgewachsen sind, können nun mit ihren eigenen Kindern Erinnerungen schaffen, während sie diese neue Version eines beliebten Klassikers erleben. Die Serie wird mit 52 Folgen à 11 Minuten mit bekannten Gesichtern und neuen Charakteren uraufgeführt, darunter:„Wir freuen uns sehr, mit Mattel zusammenzuarbeiten, um eine frische, fantasievolle neue Version von Barney zu präsentieren, die bei den heutigen Vorschulkindern und ihren Familien auf der ganzen Welt Anklang findet“, sagte Vanessa Brookman, General Manager Kids, Global Streaming and International Networks, Warner Bros. Discovery. “Diese neue Zeichentrickserie soll Nostalgie mit moderner Erzählkunst verbinden und sicherstellen, dass der weltweit beliebte lila Dinosaurier auch weiterhin junge Zuschauer inspiriert, bildet und erfreut.“«Barney's World» wird von Mattel Television Studios und Corus Entertainments Nelvana gemeinsam produziert. Die ausführende Produktion übernehmen Michelle Mendelovitz und Josh Silverman für Mattel sowie Athena Georgaklis, Doug Murphy, Mellany Welsh und Pam Westman für Nelvana.