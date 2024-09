Quotencheck

Nach 60 Folgen in Staffel wurde filmpool entertainment mit der Produktion von 80 Folgen beauftragt, die zwischen Mai und August ausgestrahlt wurden.

Nachkehrte Caroline Frier als Dr. Sarah König am Dienstag, 7. Mai, auf die Bildschirme zurück. Der nahtlose Anschluss an die quotenschwache Krimi-Reihe, die in 80 Folgen durchschnittlich gerade einmal 0,60 Millionen Zuschauer unterhielt und schlechte 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum einfuhr, hatte zur Folge, dass auchin den ersten beiden Wochen auf diesem Reichweiten-Niveau versauerte. Die Mittel beliefen sich auf 0,62 und 0,61 Millionen Zuschauer, die für Marktanteile von 3,7 und 3,6 Prozent standen.Ab dem 21. Mai war ein klarer Aufschwung zu erkennen. Bis zum 24. Mai wurden im Schnitt 0,72 Millionen Menschen und 4,0 Prozent Marktanteil registriert. Eine Woche später stiegen die Ergebnisse auf 0,77 Millionen und 4,3 Prozent. In der Zielgruppe war in dieser Phase konstante Reichweiten zu erkennen. Die AGF Videoforschung wies 0,16, 0,17 sowie 0,17 und 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige aus. In der ersten Juni Woche fiel «Die Landarztpraxis» auf 0,12 Millionen zurück. Auf diesem Niveau pendelte sich die Serie auch während der Europameisterschaft ein. Insgesamt blieb man in der Woche vor der EM mit 0,77 Millionen Zuschauern und 4,3 Prozent Marktanteil erfolgreich.Auch während der EM, die am 14. Juni begann, zeigte sich «Die Landarztpraxis» erstaunlich resilient. Die ersten beiden Fußball-Wochen brachten dem Sat.1-Programm jeweils 0,78 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 3,4 und 4,5 Prozent. Im Juli fiel man auf 0,74 Millionen und 3,4 Prozent zurück, ehe das Ergebnis ab dem 8. Juli auf 0,80 Millionen und 4,9 Prozent stieg. In den beiden Wochen zwischen Fußball und Olympia verbuchte die Reihe 0,73 und 0,76 Millionen Zuschauer sowie 4,7 und 4,4 Prozent Marktanteil. Trotz der Spiele von Paris zogen die Werte ab 29. Juli erheblich an. Am 1. August fiel erstmals in Staffel zwei die Millionen-Marke, sodass der Wochenschnitt auf 0,89 Millionen Zuschauer stieg. Der Marktanteil übersprang erstmals seit Mai die Fünf-Prozent-Hürde.In der zweiten August-Woche blieb das Ergebnis hoch, denn es wurden 0,88 Millionen und 5,0 Prozent gemessen. Zwischen dem 12. und 16. August waren mit 0,89 Millionen sogar 5,4 Prozent drin. Diese Woche war zudem sehr erfolgreich beim jüngeren Publikum. Am 16. August hatte Sat.1 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige und 10,5 Prozent auf der Haben-Seite. Der Wochenschnitt belief sich auf 8,2 Prozent.Zum Staffelfinale ging das Quotenniveau zwar wieder etwas nach unten, doch im Vergleich der ersten Staffel verbesserte sich der Marktanteil beim Gesamtpublikum von 4,1 auf 4,4 Prozent. Die Reichweite lag aufgrund der Sommermonate mit 0,77 Millionen etwas niedriger (0,90 Mio.). Sat.1 zählt während der zweiten «Die Landarztpraxis»-Staffel 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige Zuschauer, sodass im Schnitt ein Marktanteil von 4,9 Prozent in dieser Zuschauergruppe zu Buche stand. Die erste Runde erreichte mit 0,18 Millionen nur 4,7 Prozent.