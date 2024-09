Hulu startet «Out There: Crimes of the Paranormal»

US-Fernsehen

Am 24. September die Doku-Serie mit allen Episoden auf Hulu Premiere.

nimmt die Zuschauer mit in acht echte Kriminalfälle mit schockierenden Begegnungen mit der paranormalen Welt – durch Augenzeugenberichte, Experteninterviews und brandneue Untersuchungen. In jedem Fall taucht inmitten einer quälenden Suche nach Antworten ein Gerücht aus der Masse auf: Etwas Unmenschliches ist im Gange. Diese eingehenden Untersuchungen führen uns in Städte und Gemeinden in ganz Nordamerika, wo wir mit Personen sprechen, die Augenzeugenberichte und Details aus erster Hand über die außergewöhnlichen, übernatürlichen Ereignisse liefern, die ihr Leben für immer verändert haben.Ein sechsjähriger Junge in den Smoky Mountains verschwindet für immer, nachdem er von einem mysteriösen affenähnlichen Tier entführt wurde. Ein UFO-Absturz in Long Island löst ein Attentat aus und bringt eine massive politische Verschwörung ans Licht. Ein okkulter Hexenzirkel satanischer Hexen ist in einen jahrzehntealten Mord in New Jersey verwickelt. Einsame Geister in Chinatown in San Francisco drohen, das Leben der Unverheirateten zu stehlen. In diesen und weiteren Geschichten spürt «Out There» neue Spuren auf und entdeckt neue Beweise inmitten eines Labyrinths aus Wendungen. Am Ende des Weges fördern die Untersuchungen neue Wahrheiten zutage – über die Macht der Mythologie, die Faszination des Paranormalen und die Monster unter uns.«Out There: Crimes of the Paranormal» stammt vom Kreativteam hinter Hulus «Sasquatch» und wird von Duplass Brothers Productions und Number 19 produziert. Die ausführenden Produzenten sind Mark Duplass, Mel Eslyn, Jay Duplass, Joshua Rofé, Steven Berger, Zach Cregger und Alexandra Orton. Shuli Harel ist außerdem als Co-Executive Producer tätig und M. Elizabeth Hughes als Produzentin.