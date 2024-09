Jauch: Am Mittwoch kann er es auch

Quotennews

Bereits an den Tagen zuvor überzeugte der WWM-Moderator mit Ausgaben der 3-Millionen-Euro-Woche. Gestern stand die nächste an.

25 Jahre alt wird der 1999 gestartete Dauerbrenner «Wer wird Millionär?» dieser Tage. Bevor demnächst die große Jubliäums-Show begangen wird, startete Günther Jauch mit einer weiteren Aktionswoche in die neue Saison, in der es wieder bis zu drei Millionen Euro zu gewinnen gibt. Daraus folgt auch, dass der Quiz-Klassiker nicht nur am angestammten Montag, sondern ausnahmsweise auch an den anderen Wochentagen auf den Bildschirm kommt – so auch gestern.Welche Kandidatinnen und Kandidaten sich dem Gewinn am Mittwoch näherten, wollten dementsprechend 0,58 Millionen Quiz-Fans aus der jüngeren Zielgruppe verfolgen. Aus ihnen resultierte ein klasse Marktanteil von 15,3 Prozent, der im Bereich der bisherigen Zahlen von 15,7 (Montag) und 16,3 Prozent (Dienstag) lag. TV Total im Gegenprogramm schadete der Performance beim jungen Publikum also nicht wirklich, und so lag Jauch klar vor Pufpaff, der aber immerhin noch 11,4 Prozent holte. Beim Gesamtpublikum lag WWM sowieso klar in Front – auch hier langte es mit bockstarken 17,1 Prozent (3,13 Millionen Zuschauende) leichtfüßig zur Primetime-Marktführerschaft.Dieses Mal lohnt sich zudem ein Blick nebenan zur kleinen Schwester VOX , die eine neue Polizei-Doku-Soap ins Programm brachte. Von nun an heißt es dort Mittwochs also immer «110 im Dauereinsatz». Zum Start verkam das Format allerdings zur grauen Maus. Mit einem mittelprächtigen Resultat von 5,4 Prozent kommt VOX nicht wirklich voran. Soll die Sendung wirklich ein Gewinn fürs Programm sein, wird sie noch ein paar Prozentpünktchen draufpacken müssen.