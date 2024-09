«Tia Mowry: My Next Act» startet Anfang Oktober

US-Fernsehen

Am Freitagabend wird die achtteilige Dokuserie ausgestrahlt.

We TV hat das Release-Datum für die mit Spannung erwartete, brandneue Dokuserieveröffentlicht. Die Reality-Serie mit acht Folgen, die am Freitag, dem 4. Oktober, um 21:30 Uhr auf We TV Premiere feiert und deren neue Episoden über den beliebten AMC-Streaming-Dienst ALLBLK verfügbar sind, taucht kopfüber in das Universum der vielseitigen Tia Mowry nach der Scheidung und mit neuem Schwung ein.Tia Mowry ist es leid, dass Menschen die Darstellung ihrer Beziehungen und ihres Lebens verzerren, und nimmt den Filter wie nie zuvor ab, während sie sich auf eine furchtlose und heftige Reise der Selbstfindung nach der Scheidung begibt. Tia war immer Teil eines Duos, zuerst als Zwillingsschwester, dann als Ehefrau ... jetzt ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich allein gestellt.Der Kampf ist real, während Tia ihren neuen Single-Status, eine neue Phase der Mutterschaft sowie den Aufbau von Unternehmen und das Jonglieren mit ihrer sich ständig weiterentwickelnden Karriere meistert. Mit jeder nervenaufreibenden neuen Herausforderung findet sie auf ihrem Weg Glück mit ihrem Dorf aus überlebensgroßen Freunden und ihrer Familie in «Tia Mowry: My Next Act».«Tia Mowry: My Next Act» wird von Tia Mowry, Adam Griffin und Erin Richards als ausführende Produzenten produziert. Zu den ausführenden Produzenten von Jesse Collins Entertainment gehören Dionne Harmon, Madison Merritt, Elaine Metaxas und Jesse Collins, während Tahira Francis als Co-Executive Producer fungiert. Rodney Holland ist ebenfalls Co-Executive Producer. Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted und Lisa Marie Angelo, Director Development & Original Production, Unscripted, sind Executive Producer für We TV.