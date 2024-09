Toby Keith-Tribut erreicht 4,7 Millionen

US-Quoten

Ende August strahlte NBC ein Special mit zahlreichen Künstlern aus.

In seiner Sendung am 28. August auf NBC und Peacock zog das zweistündige Special4,7 Millionen Zuschauer an (L3). Es war das meistgesehene Unterhaltungsspezial zur Hauptsendezeit von NBC im Jahr 2024 und unter den Top 10 aller Sendungen. Es war die Nummer 1 unter allen Sendungen am 28. August, was die Gesamtzuschauerzahl betrifft, und wuchs um 10 Prozent bei den Gesamtzuschauern gegenüber dem Vorprogramm «America's Got Talent».Das Konzert wurde in der Bridgestone Arena in Nashville aufgezeichnet. Zu den Gastkünstlern gehörten Trace Adkins, Priscilla Block, Luke Bryan, Eric Church, Jordan Davis, Scotty Emerick, Brett Favre, Brantley Gilbert, Riley Green, HARDY, Tyler Hubbard, Jamey Johnson, Ella Langley, Le Anne Morgan, Mac McAnally, Ashley McBryde, Parker McCollum, Jelly Roll, Darius Rucker, Carrie Underwood, Clay Walker und Lainey Wilson sowie einen ganz besonderen Auftritt von Keiths Tochter Krystal Keith.Cindy Mabe, Dawn Gates und Harper Grae waren als ausführende Produzenten für Sing Me Back Home Productions in Zusammenarbeit mit den ausführenden Produzenten Alice Webb und Barak Moffitt von Mercury Studios tätig; Adam Reed und Jordana Hochman waren als ausführende Produzenten für Thinkfactory tätig; Alex Coletti war als ausführender Produzent für Alex Coletti Productions tätig; TK Kimbrell und R.A.Clark waren ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. «Toby Keith: American Icon» wurde von UMG Nashvilles Sing Me Back Home Productions und ITV Amerikas Thinkfactory Media in Zusammenarbeit mit Alex Coletti Productions produziert.