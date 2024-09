Primetime-Check

Konnten sich Enie und Puffi im Angesicht des neuen XY-Ablegers erholen, oder setzte auch dieser ihnen zu stark zu?

Sieger beim Gesamtpublikum an diesem Abend wurde am Ende «Wer wird Millionär» mit einer weiteren Spezial-Ausstrahlung, die klasse Resonanzen von 15,3 Prozent bei 0,58 Millionen Ratefüchsen aus der Zielgruppe auf sich vereinen konnte. Insgesamt lagdamit gleichfalls an der Spitze des Feldes. Zustande kamen 3,13 Millionen Einschalter zu tollen 17,1 Prozent. An zweiter Stelle war das Erste zugegen, wo unter anderem dieWeitspringer und Schwimmerinnen an den Start gingen und bis zu 2,37 Millionen mit einem dazugehörigen Gesamtmarktanteil von 10,5 Prozent abholten. Bei den 14-49-Jährigen lagen sie mit bis zu 11,2 Prozent (0,52 Millionen) auf Augenhöhe mit ProSieben und Sat.1 Mit dem dritten Rang beim Gesamtpublikum begnügen musste sich derweil das ZDF mit, wo sich 2,09 Millionen Millionen Leute für einen Rückblick auf den allerersten Mordkommissar in Deutschland interessierten. Sie ermöglichten dem Neustart aus dem Hause Securitel einen mäßigen Marktanteil von 9,4 Prozent, der überraschend deutlich unter der Resonanz regulärer Aktenzeichen-Fahndungs-Sendungen liegt. Auch bei den 14-49-Jährigen ergab sich ein lediglich ordentliches Resultat von 7,9 Prozent (0,35 Millionen), die aber RTL , ARD, Sat.1 und ProSieben den Vortritt lassen mussten.Bei der roten sieben etwa, konnte sichetwas vom Crash der letzten Woche erholen und fuhr wieder bessere 11,4 Prozent bei 0,51 Millionen ein, die aber weiter nicht an frühere Prachtwerte heranreichen. Mit einer Gesamtreichweite von 0,86 Millionen (3,8 Prozent) spielte Pufpaff in der anderen Kategorie aber wieder keine Rolle. Etwas besser sah es drüben bei Sat.1 aus, wo die zweite Folge vominsgesamt mit 1,23 Millionen (6,0 Prozent) immerhin passabel abschnitt. Die Zielgruppen-Ausbeute konnte sich hingegen wieder vollends in einen erfreulicheren Bereich wenden - 10,5 Prozent bei 0,45 Millionen standen diesmal auf der Uhr und lagen klar über Senderschnitt.VOX und RTLZWEI boten derweil frische Doku-Soap-Ware auf. In Deutz startete eine neue Polizei-Reihe unter dem Titel, die zum Auftakt nur durchwachsene Resultate von 0,24 Millionen und 5,4 Prozent generierte. Diese Produktion lag damit leicht vor den, die ihren Zenit dieser Tage etwas überschritten zu haben scheinen. Gestern reichte es aber zumindest wieder zu recht ordentlichen 4,5 Prozent, die trotzdem ganz am Ende des Feldes anzusiedeln waren. Kabel Eins konnte sich vor ihnen einsortieren und sendete mitvor 0,29 Millionen SciFi-Fans ab 14, die erfreuliche 7,3 Prozent mit sich brachten.