Dubai-Housewives treffen sich

Die zweiteilige Reunion vonauf Bravo beginnt am Dienstag, dem 10. September, um 21 Uhr auf Bravo. Unzensierte Versionen der dramatischen Reunion werden am nächsten Tag auf Peacock zum Streamen verfügbar sein. Moderator Andy Cohen wird von Chanel Ayan, Caroline Brooks, Sara Al Madani, Taleen Marie, Lesa Milan und Caroline Stanbury begleitet, um über eine fabelhafte Staffel nachzudenken, in der sich Loyalitäten verschoben und Freundschaften auf die Probe gestellt wurden.Im Staffelfinale überlegt Sara, ob sie mit Akin Schluss machen soll. Ayan und Caroline Stanbury veranstalten eine Abschiedsparty in Dubai, bevor die Damen in den Sommerurlaub fliegen. Lesa und Ayan haben einen unerwarteten Streit, der den Verlauf ihrer Freundschaft verändert.Zu Beginn des Wiedersehens feiern Ayan und Caroline Stanbury immer noch ihre Freundschaft, obwohl es Spannungen mit Lesa gibt. Taleen und Caroline Brooks stehen sich wegen Vorwürfen der Untreue und Lügen gegenüber. Caroline Stanbury klärt die Dinge über ihren „Sugar Daddy“ auf, während Taleen eine Enthüllung über Caroline Brooks' Ex macht. Das dramatische Wiedersehen endet damit, dass Ayan und Lesa sich über die Details des Bruchs ihrer Freundschaft streiten. Caroline Stanbury verrät, ob ein Baby unterwegs ist oder nicht, während Sara Caroline Brooks zur Rechenschaft zieht. Caroline Brooks und Lesa lassen eine Bombe platzen, mit der niemand gerechnet hat.«The Real Housewives of Dubai» wird von Truly Original produziert, mit Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Leola Westbrook-Lawrence und Tamara Najm Coudurier als ausführende Produzenten. Andy Cohen ist ebenfalls als ausführender Produzent tätig.