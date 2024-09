Brian Stelter kehrt zu CNN zurück

US-Fernsehen

Vor zwei Jahren wurde die Sendung von Stelter abgesetzt.

Der Moderator und Produzent vonkehrt zum Fernsehsender CNN zurück. Brian Stelter gründete die Sendung im Jahr 2015 und wird sie am 9. September 2024 übernehmen. Das Management hatte sich vor knapp zwei Jahren von dem Redakteur und Autor getrennt, nachdem auch die gleichnamige Newsletter-Fernsehsendung abgesetzt worden war.Zuletzt war Oliver Darcy für die Publikation verantwortlich, der jedoch im vergangenen Monat zurücktrat. Seine Aufgabe war es, den Newsletter am Leben zu erhalten. Er hat auch einen Newsletter namens Status" gegründet, der sich mit Medien, Unterhaltung und Technologie beschäftigt. Stelter sagte, er werde in einer neuen Rolle als leitender Medienanalyst zu CNN zurückkehren, „was bedeutet, dass ich auf Sendung sein, digitale Inhalte entwickeln und diesen Newsletter leiten werde. Es wird anders sein, weil ich anders bin."Aber es wird kein Remake von Zurück in die Zukunft", schrieb Stelter am Dienstag in seiner E-Mail. “Die Medienbranche ist gereift, CNN hat sich weiterentwickelt und ich habe mich seit meinem Abschied vor zwei Jahren sehr verändert. Ich habe mein altes Leben als Moderatorin einer Sonntagmorgen-Show geliebt, aber um es im Jargon meiner Videospiel-Blogger-Tage auszudrücken: Ich habe dieses Level des Spiels abgeschlossen. Es ist Zeit für neue Levels, neue Herausforderungen.