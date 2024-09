Quotencheck

Passend zur Urlaubssaison wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Episoden ausgestrahlt.

Der Fernsehsender VOX startete am Montag, den 17. Juni 2024, die «Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!»-Staffel. Zum Auftakt stand Maren im Mittelpunkt, die mit einem Brötchenverkauf durchstarten wollte. 0,65 Millionen Menschen sahen Fitnessstudiobetreiber Andreas, der außer sich war, schließlich kam im Iron Gym Wasser aus der Decke. Nur 0,21 Millionen junge Menschen schalteten ein, das hatte 3,2 Prozent zur Folge.Am 1. Juli wanderten Marion mit ihrer Tochter Sina und deren Freund Chris nach Mallorca aus, um dort ein Restaurant zu eröffnen. Doch nur 0,62 Millionen Menschen sahen sich die Ausgabe an, die auf 2,3 Prozent kam. Unter den jungen Erwachsenen waren lediglich 0,20 Millionen, das bedeutete drei Prozent. Eine Woche später stand Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein vor der Kamera, der ein neues Zuhause suchte. Die Folge hatte 0,84 Millionen Zuschauer, wovon 0,29 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil kletterte ohne Fußball im Gegenprogramm auf 6,9 Prozent.Eine Woche später bekamen die Zuschauer Lisha und Lou zu sehen, die einen Bootsführerschein machten. 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu und brachten dem Sender immerhin 3,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,26 Millionen jungen Menschen konnte man bedingt zufrieden sein, immerhin wurden 6,5 Prozent Marktanteil ausgewiesen.Anke und Martin wanderten auf die spanische Urlaubsinsel aus, um Rockerklamotten zu verkaufen. Jenny und Achim wurden kurz vor der Eröffnung ihres Geschäfts sabotiert. Auf die Folge vom 22. Juli 2027 hatten 0,72 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren Lust, das bedeutete einen Marktanteil von drei Prozent. Unter den Zuschauern waren 0,22 Millionen Werberelevante, das führte zu einem Marktanteil von 4,9 Prozent.Ende Juli gab es zwischen Peggy und Steff ein Liebescomeback. Außerdem plante Familie Perkovic ein neues Restaurant auf Mallorca. Die vorletzte Folge generierte nur noch 0,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von zweieinhalb Prozent. Mit 0,21 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern holte man enttäuschende 4,3 Prozent.Am 5. August setzte der Sender auf eine weitere Folge von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und Caro und Andreas Robens. Die fand bei 0,72 Millionen Menschen Anklang, das führte nur zu 3,1 Prozent. Unter den Erwachsenen waren 0,22 Millionen, was enttäuschende 4,4 Prozent Marktanteil bedeutete.«Goodbye Deutschland! Viva Mallorca» lief im Sommer 2024 suboptimal. Die Sendung musste gegen die Olympischen Spiele und gegen die Heim-Europameisterschaft antreten. Im Durchschnitt kamen die Mallorca-Folgen nur auf 0,71 Millionen Zuschauer und generierten drei Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden nur 0,23 Millionen gezählt, das bedeutete 4,7 Prozent.