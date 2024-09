3 Quotengeheimnisse

Weder «ran rancing» noch Selena Gomez beim Kochen überzeugen. Noch nicht einmal eine Animationsserie kommt auf den grünen Zweig.

Die rund einstündige Übertragung am Samstagnachmittag war bei ProSieben mit 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum ein Erfolg. Eher nicht so toll war die Gesamtreichweite, welche nur 0,27 Millionen Zuschauer holte. Auch mit 0,09 Millionen Werberelevanten war die Ausstrahlung kein Erfolg, wenngleich passable 7,1 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.Die synchronisierte Version von «Selena + Chef» läuft in Deutschland nicht gut. Die zwei Folgen, die sixx am Samstag ab 11.55 Uhr ausstrahlte, sahen nur 0,03 und 0,01 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 0,5 und 0,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren jeweils 0,01 Millionen Menschen vor dem Fernseher, das bedeutete 0,9 und 0,4 Prozent Marktanteil. «Sweet & Easy» fuhr danach 0 Prozent in der Zielgruppe ein.Die Animationsserie erreichte um 11.17 Uhr am Samstag absolut niemanden. Es wurden keine Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 0,0 Prozent. Obwohl offiziell keine Zuschauer auf der Liste standen, wurde immerhin ein Marktanteil von 0,1 Prozent erreicht. Die zweite Folge kam schon auf 0,4 Prozent – übrigens immer noch ohne Zuschauer.