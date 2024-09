Zwei neue «His & Hers»-Darsteller

US-Fernsehen

Jon Bernthal und Pablo Schreiber sollen das Ensemble ergänzen.

Die Miniseriebei Netflix hat weitere Darsteller gefunden. Die sechsteilige Serie soll im Herbst produziert werden, im Juli wurde Tessa Thompson als Hauptdarstellerin angekündigt. Nach Informationen von „Variety“ haben Jon Bernthal und Pablo Schreiber einen Kontrakt unterzeichnet. In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: „In der brütenden Hitze von Atlanta lebt Anna (Thompson) in gespenstischer Zurückgezogenheit und zieht sich von ihren Freunden und ihrer Karriere als Nachrichtensprecherin zurück. Doch als sie zufällig von einem Mord in Dahlonega hört - der verschlafenen Stadt, in der sie aufgewachsen ist - wird Anna zurück ins Leben geholt und stürzt sich auf den Fall und sucht nach Antworten. Detective Jack Harper (Bernthal) ist seltsam misstrauisch gegenüber ihrer Beteiligung und jagt sie ins Fadenkreuz seiner eigenen Ermittlungen. Jede Geschichte hat zwei Seiten: seine und ihre, was bedeutet, dass immer jemand lügt.“Bernthals Figur wird weiter beschrieben als „ein Detective des Sheriff's Office, der seinen letzten Job verloren hat und nun in seiner kleinen Heimatstadt Dahlonega, Georgia, arbeitet, wo er mit seiner Schwester und seiner Nichte lebt. Er ist mit der Nachrichtensprecherin Anna verheiratet, aber die beiden haben sich entfremdet, ihre Beziehung ist durch Verlust und Verrat kompliziert. Jack ist ein guter Mann, der nicht immer gute Entscheidungen trifft und von dem Mordfall, den er gerade übernommen hat, zutiefst beunruhigt ist.“Schreiber wird Richard spielen, der „einer der besten Kameramänner bei WSK TV News“ sein soll. Er ist auch der Ehemann der neuen Moderatorin Lexy Jones, die während der Abwesenheit der regulären Moderatorin Anna Andrews in ihre Position gerutscht ist. Richard wird von Anna als Kameramann auserkoren, als sie nach ihrer Rückkehr als Außenreporterin die Geschichte eines Mordes in Dahlonega aufgreift.“