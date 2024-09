JonBenét Ramsey-Miniserie in Entwicklung

US-Fernsehen

Das Format bei Paramount+ hat vier neue Darsteller gewonnen.

Nach Informationen des US-amerikanischen Branchenportals „Variety“ stoßen Garrett Hedlund, Alison Pill, Emily Mitchell und Owen Teague zur namenlosen Miniserie von JonBenét Ramsey bei Paramount+ hinzu. Zuletzt wurden Melissa McCarthy und Clive Owen, sowie den Darstellern Shea Whigham und Will Patton verpflichtet.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: „Die Serie wird die Familie Ramsey vor und nach der Tragödie begleiten, wie sie den schmerzlichen Verlust eines Kindes durchlebt und sich gleichzeitig der intensiven öffentlichen Aufmerksamkeit aussetzt, die durch den Medienrummel hervorgerufen wird, durch den dieser Fall eine ganze Nation in seinen Bann gezogen hat. Im Mittelpunkt der Serie steht die Geschichte von Patsy (McCarthy) und John Ramsey (Owen) - die Erkundung der unzertrennlichen Partnerschaft dieser beiden vielschichtigen Menschen - als Ehemann und Ehefrau, als Mutter und Vater -, die sich und ihren Kindern ein perfektes, privilegiertes Leben aufgebaut hatten, das in der Weihnachtsnacht 1996 zerstört wurde.Die Produktion beginnt in Kürze in Calgary, Kanada. Die Autoren und ausführenden Produzenten der Serie sind Richard LaGravense, Harrison Query und Tommy Wallach, wobei LaGravense auch als Showrunner fungiert. Ferner haben Query und Wallach das Projekt an MTV Entertainment Studios und 101 Studios verkauft.