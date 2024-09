HBO gibt Rachel Sennott eine Comedy-Serie

US-Fernsehen

Die Hauptdarstellerin von «Bottoms» soll künftig hinter der Bezahlschranke punkten.

HBO bestellt eine Comedy-Serie mit Rachel Sennott als Hauptdarstellerin, Autorin und ausführende Produzentin. Nach ihrem Durchbruch als Star des von der Kritik hochgelobten Films «Shiva Baby» erntete Sennott begeisterte Kritiken für den Sommerhit «Bottoms», in dem sie die Hauptrolle spielte, das Drehbuch schrieb und die Produktion übernahm. Der Pilotfilm wurde von Emma Barrie («Barry»), Aida Rodgers («Barry») und Lorene Scafaria («Succession»), die Regie führte, produziert.Amy Gravitt, Executive Vice President HBO und Max Comedy Programming: „Rachel ist ebenso urkomisch wie charmant. Mit Lorene und Emma hat sie die Komik und Schönheit eingefangen, die entsteht, wenn Freundschaften mit unseren besten Plänen kollidieren. Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team und dieser exquisiten Besetzung fortzusetzen.“Rachel Sennott sagt: „Ich bin Amy und HBO so dankbar für die Möglichkeit, diese Serie zu machen, und für das wunderbare Team, das an ihrer Entstehung mitgewirkt hat. Und ich werde mir bald einen Titel einfallen lassen, versprochen!“Darum dreht sich die Serie: Eine Gruppe von Freunden, die von einander abhängig sind, kommt wieder zusammen und muss herausfinden, wie die getrennte Zeit, der Ehrgeiz und die neuen Beziehungen sie verändert haben. Zur Besetzung gehören Odessa A'zion, Jordan Firstman, Miles Robbins und True Whitaker.