TLC setzt «1000lb»-Realitys fort

US-Fernsehen

Die neuen Staffel werden im Oktober beginnen.

Am 10. Oktober kehren(«Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg» und(«Durch Dick und Dünn») am Dienstagabend zu TLC zurück. Tammy, Amy und ihre Familie beginnen neue Kapitel und überwinden emotionale und körperliche Achterbahnen. Die Slaton-Schwestern erfinden sich neu, sowohl innerlich als auch äußerlich, während sie sich in dieser neuen Staffel von «1000-lb Sisters» mit der sich entwickelnden Familiendynamik auseinandersetzen. Die lebenslangen Freundschaften von Vanessa, Meghan und Ashley werden in einem brandneuen Kapitel von «1000-lb Best Friends» auf die Probe gestellt. Auf ihrem gemeinsamen Weg zur Gewichtsabnahme werden einige Freundschaften auf die Probe gestellt, wenn der Fortschritt bei einigen schneller eintritt als bei anderen.In der mit Spannung erwarteten neuen Staffel von «1000-lb Sisters» begeben sich Amy und Tammy auf eine Reise der Verwandlung, überwinden aktuelle Herausforderungen und schaffen einen Neuanfang. Sie ändern ihre Wohnsituation, erreichen weiterhin ihre Gewichtsverlustziele und unterziehen sich einer atemberaubenden Umgestaltung. Zusammen mit ihrem Bruder Chris warten sie gespannt auf Dr. Smiths Zustimmung zu ihren nächsten Schritten bei der Hautentfernungsoperation. Die Familie Slaton beschließt auch, eine einmalige Reise nach England zu unternehmen, inspiriert durch die Enthüllungen eines Ahnenforschers über ihre britische Herkunft. Dort wollen sie die Wahrheit hinter den faszinierenden Behauptungen ihrer Mutter über ihre königliche Abstammung aufdecken.«1000-lb Best Friends» begleitet Vannessa, Meghan und Ashely, drei beste Freundinnen, die lebenslange Freundschaften und das gemeinsame Ziel verbindet, Fettleibigkeit zu überwinden. Seit die Zuschauer sie das letzte Mal gesehen haben, bedroht jedoch eine wachsende Kluft ihre über 30-jährige Freundschaft. Meghan und Ashely haben das Gefühl, dass Vannessas anhaltende Feier ihres Gewichtsverlusts zu Schadenfreude geworden ist, während Vannessa glaubt, dass ihre Freundinnen eifersüchtig auf ihren Erfolg sind. Diese scheinbar unüberbrückbaren Differenzen werden in Dr. Procters Adipositas-Selbsthilfegruppe ans Licht gebracht. Hier finden sich einige seiner Patienten schnell in der Mitte ihrer chaotischen Beziehungen wieder. Zu den neuen Freunden gehören Scott, der mit einem Gewicht von 596 Pfund zu Dr. Procter kommt und vor der fast unlösbaren Herausforderung steht, genug Gewicht zu verlieren, um für eine Operation zugelassen zu werden, und Tina, die anfängt, ihre Entscheidung zu hinterfragen, als ihre Esssucht ihre Fortschritte zunichte macht. Währenddessen hofft Vannessa weiterhin, dass sie nach ihrem transformativen Gewichtsverlust im vergangenen Jahr für eine Hautentfernungsoperation zugelassen wird.