Netflix streamt «The Boy and the Heron»

Kino-News

Der Oscar-prämierte Spielfilm steht ab 7. Oktober zum Abruf bereit.

Im Rahmen seiner fortlaufenden Bemühungen, sein breites Angebot an Animationsfilmen aus Japan zu erweitern, kündigte Netflix an, dass(«Der Junge und der Reiher»), der mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnete Animationsfilm des japanischen Studio Ghibli, ab dem 7. Oktober exklusiv auf dem Dienst vertrieben wird, mit Ausnahme von Japan und den Vereinigten Staaten.Netflix bietet seinen Mitgliedern weltweit derzeit 22 Filme von Studio Ghibli an, und zwar im Rahmen der kürzlich angekündigten Verlängerung der Partnerschaft mit Goodfellas und GKIDS. Im Jahr 2024 fügte Netflix neue Animationsfilme wie «Suzume», «The First Slam Dunk»und Studio Ghiblis «Grave of the Fireflies» hinzu, die ab dem 16. September gestreamt werden, sodass mehr Zuschauer auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben, erstklassige Animationsfilme aus Japan zu entdecken.«The Boy and the Heron» ist ein animiertes Meisterwerk, das in Japan während des Krieges spielt. Die Geschichte entfaltet sich, als Mahito, ein Junge, der seine Mutter bei einem Brand verloren hat, von Tokio aufs Land zieht, wo die Familie seiner Mutter lebt, und in eine geheimnisvolle Welt gelockt wird, in der Leben und Tod durch einen sprechenden Reiher, die sieben alten Frauen, die im Haus leben, und andere faszinierende Charaktere miteinander verflochten sind. Hayao Miyazakis erster Spielfilm seit 10 Jahren, dieses von der Kritik gefeierte Fantasy-Abenteuer ist eine handgezeichnete, originelle Geschichte, die vom Oscar-Preisträger geschrieben und inszeniert wurde.