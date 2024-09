Neues Ellen-Special

US-Fernsehen

Die Komikerin wird danach allerdings nicht mehr auftreten.

Ellen DeGeneres kehrt mit ihrem letzten Comedy-Specialam 24. September 2024 auf Netflix zurück. Dies ist ihr zweites Original-Special für Netflix nach «Relatable» von 2018 und markiert das Ende ihrer beeindruckenden Stand-up-Karriere.In diesem Special wird Ellen persönlich und gibt humorvolle Einblicke in ihr Leben seit dem Ende ihrer Talkshow. Produziert von Ben Winston und Fulwell 73 Productions, wird das Special unter der Regie von Joel Gallen umgesetzt.Ellen kommentierte scherzhaft: "Ja, ich werde darüber sprechen. Ja, dies ist mein letztes Special. Und ja, Portia ist wirklich so hübsch im echten Leben." Die Oscar-Moderatorin führte 1994 bis 1998 durch die Sitcom «Ellen». Zwischen 2003 und 2022 hatte sie am Nachmittag die erfolgreiche Nachmittagsshow «The Ellen DeGeneres Show».