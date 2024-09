Nickelodeon nimmt «Modern Family» auf

US-Fernsehen

Alle 11 Staffeln werden im Nachtprogramm von Nickelodeon ausgestrahlt.

Nickelodeon gab nun bekannt, dass die 22-mal mit dem Emmy-Award ausgezeichnete, gefeierte Comedy-Serieab Montag, dem 9. September, in das Programm von Nick at Nite aufgenommen wird. Alle 11 Staffeln von Modern Family werden im Nachtprogramm von Nickelodeon debütieren und täglich von 2 bis 4 Uhr ausgestrahlt. Die Serie reiht sich in eine herausragende Liste beliebter Familienkomödien ein, darunter die mit dem Emmy-Award ausgezeichneten Shows «Friends», «Mike & Molly» und «Mom» sowie die beliebten Sitcoms «Young Sheldon» und «The Neighborhood». Damit wird die Sitcom erstmals innerhalb der Markenfamilie von Paramount ausgestrahlt.„Nick at Nite ist die Heimat einer außergewöhnlichen Reihe von bei Fans beliebten und von der Kritik gefeierten Comedy-Serien, darunter «Friends», «Mike & Molly» und «Mom», und wir freuen uns sehr, die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Sitcom Modern Family in unser abendliches Programm aufzunehmen“, sagte Rachel Crain, SVP, Programming & Content Strategy, Nickelodeon Networks. „Unsere Nick-at-Nite-Zuschauer werden sich sicher mit der herzlichen Authentizität, der urkomischen Ehrlichkeit und der eifrigen Tapferkeit identifizieren können, die Modern Family weltweit zu einem festen Bestandteil der Popkultur gemacht haben." Die Lizenzvereinbarung mit Disney Entertainment für die Serie wurde im Auftrag von Paramount Global von Barbara Zaneri, Chief Programming Acquisitions Officer, ausgehandelt.Die Familie im Mittelpunkt von «Modern Family» wird von Jay Pritchett (Ed O'Neill) angeführt, der mittlerweile mit seiner zweiten Frau, der jungen, hübschen Gloria (Sofía Vergara), verheiratet ist, die von einigen für seine Tochter gehalten wird. Glorias Tagträumer-Sohn Manny (Rico Rodriguez) wird von ihnen liebevoll umsorgt. Jays ehrgeizige Tochter Claire (Julie Bowen) und ihr Ehemann, der Immobilienmakler Phil Dunphy (Ty Burrell), wünschen sich eine offene, gesunde Beziehung zu ihren drei Kindern, was nicht immer einfach ist. Ihre älteste Tochter Haley (Sarah Hyland) wird ein wenig zu schnell erwachsen. Das mittlere Kind, Alex (Ariel Winter), ist eine Tochter, die zu schlau für ihr eigenes Wohl ist, und der jüngste, Luke (Nolan Gould), ist ein wildes Kind. Während Phil der „coole Dad“ sein möchte, ist Claire entschlossen, ihre Kinder davon abzuhalten, in die eigensinnigen Fußstapfen ihrer jüngeren Jahre zu treten. Jays sehr ernster Sohn Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) und sein geselliger Ehemann Cameron (Eric Stonestreet) werden zu liebevollen Eltern für Lily (Aubrey Anderson-Emmons), das süße vietnamesische Mädchen, das sie adoptieren. Auch wenn das Leben nicht immer aufgeräumt, politisch korrekt oder vorhersehbar ist, ist es für diese gemischte, erweiterte – und wahrhaft moderne – Familie immer liebevoll, herzerwärmend und urkomisch.«Modern Family» wurde von 20th Television in Zusammenarbeit mit Steven Levitan Productions und Picador Productions produziert. Steven Levitan und Christopher Lloyd waren Co-Creators/Executive Producers. Paul Corrigan, Brad Walsh, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Jeffrey Richman, Elaine Ko, Stephen Lloyd, Vali Chandrasekaran, Jack Burditt, Jon Pollack und Jeff Morton waren in der letzten Staffel ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Die Serie wird von Disney Entertainment vertrieben.