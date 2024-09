«Only Murders in the Building»-Staffel fünf bestellt

US-Fernsehen

Die Fernsehserie mit Steve Martin und Martin Short wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Der Streamingdienst Hulu hat eine fünfte Staffel der Seriebestellt. Erst am 27. August 2024 feierte die vierte Staffel bei dem US-Streamingdienst Premiere, in anderen Märkten wird das Format auf Disney+ ausgestrahlt. Wie das Disney-Studio mitteilte, wird die kommende Staffel wieder aus zehn Episoden bestehen. Die Hauptrollen haben Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez.Gemeinsam mit John Hoffman entwickelte Martin «Only Murders in the Building». Beide fungieren neben Short, Gomez, Dan Fogelman und Jess Rosenthal als ausführende Produzenten. Hoffman fungiert auch als Showrunner, das Studio ist 20th Television.Nach der Fertigstellung der letzten Staffel des Podcasts geht das Trio in Charles' Wohnung, um zu feiern, ohne zu wissen, dass Sazz ermordet wurde, da die Leiche bereits verschwunden ist. Am nächsten Morgen schreibt Charles Sazz eine SMS und erhält die Antwort, dass sie nach Los Angeles fliegen musste, um für Scott Bakula einzuspringen. Das Trio wird von Bev Melon von Paramount Pictures kontaktiert, die ihnen anbietet, ihren Podcast zu verfilmen, und sie fliegen nach L.A., um den Deal zu besprechen. Auf einer Party des Studios lernen sie die Schauspieler kennen, die sie spielen werden: Eugene Levy, Zach Galifianakis und Eva Longoria, die der widerstrebenden Mabel rät, mit dem Geld für ihre Lebensrechte etwas Eigenes aufzubauen. Charles trifft auf Bakula, der behauptet, Sazz sei nie am Set aufgetaucht, und bei einem Besuch in ihrer Wohnung in Hollywood findet das Trio mysteriöse Notizen, die sich um Charles drehen. Als sie nach New York zurückkehren, entdecken sie Blutflecken und ein Einschussloch in Charles' Fenster, bevor sie Sazz' Asche und Prothesenteile in der Müllverbrennungsanlage von Arconia finden, während die Person, die ihnen in Sazz' Namen eine SMS geschickt hat, eine offene Drohung an sie richtet.