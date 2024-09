Am 15. Oktober startet «Beyond Black Beauty»

US-Fernsehen

Die neue Pferde-Serie ist vorerst nur in den USA und Großbritannien zu empfangen.

Prime Video hat den Trailer fürveröffentlicht, das von dem legendären Roman „Black Beauty“ inspiriert wurde. Alle elf Folgen von «Beyond Black Beauty» werden am 15. Oktober exklusiv auf Prime Video in den USA und Großbritannien verfügbar sein.«Beyond Black Beauty» folgt der jungen Reiterin Jolie Dumont, deren olympische Träume zerplatzen, als ihre Mutter mit ihr von Belgien auf die städtische Ranch ihrer Familie in Baltimore zieht. Die wütende Jolie will fliehen, bis sie sich mit einem temperamentvollen Pferd namens Black Beauty anfreundet. Jolie lernt, ihr Erbe anzunehmen, während sie weiterhin auf ihre hoffnungsvolle olympische Zukunft hinarbeitet und den Wert von Familie und Zuhause entdeckt. In der Serie sind Kaya Coleman («Dangerous Game: The Legacy Murders») als Jolie Dumont, Gina James («Transplant»), Sagine Sémajuste («Grand Army»), Lisa Berry («Supernatural») und Gilles Marini («Sex and the City») zu sehen.«Beyond Black Beauty» wird von Pilar Golden, Carla de Jong, Blair Powers, J.J. Johnson, Leif Bristow, Agnes Bristow, Hubert Toint und Christin Simms als ausführende Produzenten betreut. Die Serie wird von Sinking Ship Entertainment, Leif Films, Saga Film und Amazon MGM Studios produziert. Pilar Golden ist die Schöpferin der Serie, ausführende Produzentin und Showrunnerin.