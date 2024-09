Melissa McCarthy bekommt eine neue Serie

US-Fernsehen

Die Miniserie von MTV Entertainment Studios und 101 Studios wird auch mit Clive Owen besetzt.

Paramount+ hat die Oscar-Nominierten Melissa McCarthy («Can You Ever Forgive Me?») und Clive Owen («Closer») für die limitierte Serieals JonBenets Eltern Patsy und John Bennett Ramsey verpflichtet. Die von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produzierte Serie wird im kanadischen Calgary gedreht. Der Oscar-nominierte Richard LaGravenese fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Vier der acht Episoden, darunter die erste, werden von Anne Sewitsky inszeniert, die auch als ausführende Produzentin fungiert.«Jonbenét Ramsey» untersucht den tragischen, ungelösten Mord an der sechsjährigen Schönheitskönigin JonBenét Ramsey. Die Serie begleitet die Familie Ramsey vor und nach der Tragödie, während sie den schmerzhaften Verlust eines Kindes durchmacht und sich gleichzeitig einer intensiven öffentlichen Kontrolle durch einen Medienrummel ausgesetzt sieht, der dazu führte, dass dieser Fall eine ganze Nation in seinen Bann zog. Im Mittelpunkt der Serie steht die Geschichte von Patsy und John Ramsey, die die unzertrennliche Partnerschaft dieser beiden komplexen Menschen als Ehemann und Ehefrau, als Mutter und Vater erforscht, die sich und ihre Kinder dem Aufbau der Erzählung eines perfekten, privilegierten Lebens verschrieben hatten, nur um es in einer Weihnachtsnacht im Jahr 1996 zerstört zu sehen.„Melissa McCarthy und Clive Owen sind ein außergewöhnliches Duo, um diese tragische Geschichte zu vertiefen, die seit fast drei Jahrzehnten einen langen, eindringlichen Schatten auf die amerikanische Kultur wirft“, sagte Chris McCarthy, Co-CEO von Paramount Global und Präsident/CEO von Showtime & MTV Entertainment Studios. „JonBenét Ramsey ist nach wie vor einer der faszinierendsten ungelösten Mordfälle des Landes“, sagte Jeff Grossman, Executive Vice President, Programming, Paramount+. “Das unglaubliche Talent von Melissa McCarthy, Clive Owen und dem Kreativteam unter der Leitung von Richard LaGravenese wird ihre Geschichte mit der Schärfe und Nuanciertheit beleuchten, die sie verdient.“„Wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran, dieses zum Nachdenken anregende und mutige Projekt dem Publikum vorzustellen, und könnten nicht glücklicher sein mit dem erstklassigen Team vor und hinter der Kamera“, sagte David Glasser, CEO von 101 Studios.