Peacock kauft «The 'Burbs»

US-Fernsehen

Keke Palmer wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch produzieren.

Peacock hat eine direkte Serienbestellung fürerteilt, eine neue Serienadaption des gleichnamigen Films von 1989. Celeste Hughey («Palm Royale») wird die Serie schreiben und als ausführende Produzentin fungieren, mit der Emmy-Preisträgerin Keke Palmer («Nope», «Password») in der Hauptrolle, die ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren wird. «The 'Burbs» spielt in der heutigen Vorstadt und handelt von einem jungen Paar, das in das Elternhaus des Mannes zurückkehrt. Ihre Welt gerät aus den Fugen, als neue Nachbarn nebenan einziehen, alte Geheimnisse der Sackgasse ans Licht bringen und neue tödliche Bedrohungen die Illusion ihrer ruhigen kleinen Nachbarschaft zerstören.Seth MacFarlane («Ted»), Erica Huggins und Aimee Carlson für Fuzzy Door werden neben Brian Grazer («Arrested Development»), Kristen Zolner und Natalie Berkus für Imagine Entertainment als ausführende Produzenten tätig sein. Dana Olsen, die Autorin des Films von 1989, wird als Co-Executive Producerin für die Serie tätig sein.UCP («Suits», «Ted»), ein Geschäftsbereich der Universal Studio Group, ist das Studio hinter der Serie. Die Serienadaption ist das neueste Projekt von Fuzzy Door im Rahmen seines Gesamtvertrags mit UCP für Fernsehproduktionen. Die Serie wird in Los Angeles an demselben Drehort wie der Originalfilm von 1989 gedreht, dem Freigelände der Universal Studios Hollywood. «Meine teuflischen Nachbarn», so der deutsche Titel, von Universal Pictures und Imagine Entertainment war eine von Brian Grazer produzierte Horrorkomödie mit Tom Hanks und Carrie Fisher in den Hauptrollen.