Primetime-Check

Wie schlug sich Das Erste mit «Nord bei Nordwest»? Punktete Sat.1 mit einer neuen Folge von «99»?

Das Erste wiederholte „Canasta“ vonund erreichte damit 4,70 Millionen sowie 21,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren 0,31 Millionen dabei, sodass 7,2 Prozent registriert wurden. Mitundfuhr die blaue Eins 2,24 und 2,28 Millionen ein, die Marktanteile wurden auf 11,2 und 13,5 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen sind 6,3 und 9,9 Prozent eingefahren worden.Die Familienkomödieerzielte 2,28 Millionen Zuschauer, Bastian Pastewka holte 13,5 Prozent bei allen sowie 9,7 Prozent beim jungen Publikum. Dasinformierte zwischen 21.45 und 22.25 Uhr 2,95 Millionen Menschen, das führte zu 15,0 Prozent. Mit 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 9,2 Prozent Marktanteil möglich.Das dreistündigeerreichte 3,27 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 17,6 Prozent. Mitwurden zwischendurch 3,04 Millionen geholt, bei den Umworbenen verbuchte RTL 14,3 Prozent.brachte Sat.1 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 8,0 Prozent in der Zielgruppe, im Anschluss verbuchte die Wiederholung vonnoch 4,5 Prozent bei den Umworbenen. ProSieben strahlteaus und erntete 0,43 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent in der Zielgruppe.startete bei Kabel Eins mit 0,35 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 3,3 Prozent in der Zielgruppe, dasverbuchte danach 2,2 Prozent bei den Umworbenen. Bei RTLZWEI tummelten sich 0,52 Millionen bei, das auf 5,4 Prozent in der Zielgruppe kam. Danach sahen 0,31 Millionen noch, das 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen holte.Der Spielfilmlockte 1,17 Millionen Menschen zum Fernsehsender VOX, der damit 8,8 Prozent bei den Umworbenen holte.mit Mark Wahlberg aus dem Jahr 2018 sicherte sich noch 0,74 Millionen Zuschauer und verbuchte dazu 9,3 Prozent bei den Umworbenen.