«Alles gelogen»: Pastewka schafft keinen Ausreißer

Quotennews

Am späten Abend meldete sich Maybrit Illner mit ihrer gleichnamigen Talkshow zurück.

Die Premieren von «Nightlife» (1,86 Millionen), «Wuff – Folge dem Hund» (2,57 Millionen) und «Beckenrand Sheriff» (2,63 Millionen) waren für das ZDF am Donnerstag keine wirklichen Erfolge. Am Donnerstag lief die Familienkomödiemit Bastian Pastewka, die auch nur 2,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren holte und einen Marktanteil von 12,6 Prozent vorweisen konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,43 Millionen dabei, sodass fantastische 9,7 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.Das Vorprogramm, der 8. Wettkampftag der Paralympics aus Paris, bestand aus Entscheidungen in der Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis und Basketball. Jedoch schalteten zwischen 19.25 und 20.15 Uhr nur 1,61 Millionen Zuschauer ein, das bedeutete 8,8 Prozent Marktanteil. 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gemessen, das führte zu 4,0 Prozent.Nach dem «heute journal» (2,95 Millionen) debattierteüber „Nach dem Wahldebakel – neue Hürden, alte Tabus?“. 1,84 Millionen Menschen sahen die Gespräche zwischen Illner und SPD-Ministerpräsident Stephan Weil, Grünen-Fraktinsvorsitzende Katharina Dröge, CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali sowie Schriftstellerin Juli Zeh, die Sendung erreichte ab 22.40 Uhr 12,7 Prozent bei allen. Beim jungen Publikum wurden 0,20 Millionen und 6,5 Prozent verzeichnet. Schließlich sendete nochmit Kreml-Kritiker Vladimir Kara-Murza, der Politologe Gerhard Conrad, der Leiter des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, die Militär-Expertin Florence Gaub und der Journalist Nikolaus Blome, 1,24 Millionen Menschen – das entsprach 14,7 Prozent Marktanteil – blieben wach. 0,13 Millionen junge Nachteulen waren unterwegs, die 7,6 Prozent Marktanteil mitbrachten.