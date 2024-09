«Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen» mit mauen Werten

Quotennews

Im Anschluss sollte das «K1 Magazin» wieder punkten. Aber der Vorlauf war eher enttäuschend.

Am Donnerstagabend startete Kabel Eins die vierteilige Reality-Show, die um 20.15 Uhr nur 0,35 Millionen Zuschauer erreichte. Diese Menschen konnten das kernige Lebensgefühl Nordamerikas in Westernstädten zwischen Brandenburg und Bayern, Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen sehen. Die zweistündige Sendung fuhr einen Marktanteil von 1,6 Prozent Marktanteil ein. Die finanziellen Schwierigkeiten der Eheleute Franziska und Karsten aus Brandenburg sahen 0,14 Millionen Werberelevante, ihre Horse Ranch verbuchte 3,3 Prozent Marktanteil.Zwischen 22.20 und 23.20 Uhr führte Madita van Hülsen durch das. Dieses erreichte in dieser Woche 0,22 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, wovon 0,07 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf schlechte 1,5 Prozent bei allen sowie 2,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Im Anschluss kam die Wiederholung von, die Fastfood-Restaurants erzielten noch einmal 0,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe wurden 0,06 Millionen gemessen, was zu 3,9 Prozent Marktanteil führte.Die neueste Folge vonhieß „Hundewelpen für Wodka? Das schockiert Tierschützer Stefan Kippstein“. Der Tierschützer fuhr nach Polen, um dieses Geheimnis zu lüften. 0,52 Millionen Menschen sahen ab 18.55 Uhr zu, der Sender freute sich über 3,0 Prozent. Unter den Zuschauenden waren 0,19 Millionen aus der Zielgruppe, dies führte zu 6,8 Prozent.