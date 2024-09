Primetime-Check

Ausschließlich bei den Öffis spielte gestern Abend die Musik – die Privis warfen die Flinte vollends ins Korn.

Auch wenn es sich bei derja eigentlich nur um aufgeblähte Freundschaftsspiele handelt und nicht etwa um entscheidende Qualifikationsbegegnungen, nahmen die Privatsender dies zum Anlass, quasi komplett vor König Fußball zu kapitulieren und jegliche Programmbemühungen praktisch einzustellen. Außer Wiederholungen blieb daher nur eine neue Primetime-Show vonim Ersten.Zwar konnte jene der Nationalmannschaft der Männer ganz gut standhalten, letztendlich behielt der Fußball aber natürlich dennoch die Oberhand. So verfolgten im ZDF insgesamt 6,42 Millionen und tolle 31,5 Prozent die Begegnung Deutschland gegen Ungarn, die dann am Ende mit 5:0 überaus positiv für die deutschen Jungs abgeschlossen werden konnte. Die 14-49-Jährigen fieberten zu ebenfalls sehr starken 34,4 Prozent (1,41 Millionen) mit.Den zweiten Rang konnte aber tatsächlich das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Bommes-Quiz perfekt machen. 3,05 Millionen Einschaltende suchten sich eine Alternative zum Gekicke und brachten der Anstalt einen richtig guten Marktanteil von 16,3 Prozent ein. Bei den Jüngeren lagen die Zahlen zwar nicht ganz so hoch, jedoch konnte man auch hier mit 11,4 Prozent (0,42 Millionen) eine zufriedenen Silberrang klarmachen.Der Rest des Feldes hat wie gesagt nicht wirklich etwas aufgeboten. Bei RTL beispielsweise flimmerte nur ein altes Bühnenprogramm derüber den Schirm, das mit hinnehmbaren 9,1 Prozent (0,34Millionen) in der Zielgruppe aber noch halbwegs ok davonkam. Bei allen Zuschauenden ab drei war weniger zu holen, hier sahen bloß 1,10 Millionen (5,5 Prozent) zu. ProSieben unternahm den billigen Versuch, seine Marktanteile mit einer extra extra langen Wiederholung vonzu schönen, die bis 04.50 Uhr (!!!) lief. Die Zuschauenden ließen sich auf dieses faule Spiel aber nicht ein, und straften die bis zur Frechheit aufgeblähte Konservenkaskade mit 4,5 Prozent (0,11 Millionen Einschaltende) ab. Auch bei den Älteren lief es mit 2,2 Prozent unterirdisch.hieß es passend dazu ironischer Weise auch drüben bei Sat.1 . Dort konnte der Spielfilm-Aufguss mit Matt Damon 0,20 Millionen zu allenfalls durchwachsenen 5,2 Prozent der Leute ab 14 einholen, womit der Bällchensender immerhin vor der roten sieben lag. Down ging es ebenfalls bei RTLZWEI und zwar 47 Meter: Bloß 3,2 Prozent der Werberelevanten (0,12.Millionen) schalteten ein für den Horror-Streifen. In Deutz bei VOX wollte man seinen Zuschauenden die Langeweile mitvertreiben, worauf 5,4 Prozent (0,21 Millionen) der Werberelevanten ansprangen, die zwar knapp vor Sat.1 lagen, aber auch keinen Blumentopf brachten. Am wenigsten sprangen die Leute auf auf den-Marathon bei Kabel Eins, er holte nur Zielgruppen-Werte zwischen 3,2, 2,3 und 2,9 Prozent.