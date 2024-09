Dr. Markus Messerer wird Vermarktungschef

Köpfe

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat einen neuen Chef für den Werbebereich gefunden.

Nach einer kurzen Zeitspanne sah sich Carsten Schwecke gezwungen, die Seven.One Media zu verlassen. Die Verantwortlichen des Medienkonzerns haben nun Dr. Markus Messerer an Bord geholt, der den Posten des Chief Commercial Officer (COO) übernehmen wird. In dieser Funktion obliegt ihm die Verantwortung für sämtliche Vermarktungsaktivitäten der Gruppe. Des Weiteren wird er den Vorsitz der Geschäftsführung der Seven.One Media übernehmen und damit die Nachfolge des langjährigen Vermarktungschefs Thomas Wagner antreten. Messerer berichtet direkt an Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied und Group COO von ProSiebenSat.1. Seit dem 1. September ist Dr. Michael Stix Chief Sales Officer DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Teil der Geschäftsführung der Seven.One Media. Er folgt damit auf Lennart Harendza, der das Unternehmen im Frühjahr auf eigenen Wunsch verlassen hatte.Markus Breitenecker, Vorstandsmitglied und Group COO ProSiebenSat.1: "Markus Messerer verbindet tiefe Technologie-Kompetenz mit einem klaren Verständnis über zukunftsfähige Produkte. Dazu hat er in vielen dynamischen Umfeldern gearbeitet und Innovationen durch neue Produkte aktiv gestaltet. Mit ihm werden wir unsere Führungsposition von Joyn im AVOD-Bereich und bei der Werbetechnologie weiter ausbauen und so neue Erlösquellen erschließen. Daher freue ich mich sehr, dass wir ihn als Chief Commercial Officer gewinnen konnten."Markus Messerer, ab 1. Oktober Vorsitzender der Geschäftsführung der Seven.One Media und Chief Commercial Officer von ProSiebenSat.1: "ProSiebenSat.1 gilt unbestritten als eines der dynamischsten Medienunternehmen in Europa, das die Transformation des Geschäftsmodells konsequent vorantreibt - etwa durch den klaren Fokus auf das werbefinanzierte Streaming-Angebot Joyn oder durch die frühzeitige Investition in Werbetechnologie-Unternehmen. Mit meiner Erfahrung in den Bereichen Technologie und Vertrieb möchte ich gemeinsam mit dem Management-Team des Monetization-Bereichs zusätzliche Impulse für diese Transformation geben. So werden wir den Werbemarkt der Zukunft aktiv gestalten."Michael Stix, seit 1. September Chief Sales Officer DACH der Seven.One Media: "Seit über 20 Jahren darf ich für die ProSiebenSat.1 Gruppe in Österreich arbeiten. Es ist für mich eine Ehre, dass ich nun in die Geschäftsführung in die Seven.One Media Deutschland berufen wurde und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Markus Messerer und mit den Geschäftsführungskollegen. Wir haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz großartige Sales-Teams, deren Kreativität und Know-How wir über die Grenzen hinaus nun noch enger miteinander verbinden werden."