Hulu dreht finale «Handmaids Tale»-Staffel

US-Fernsehen

Rund drei Jahre müssen die Fans auf die letzten Episoden warten.

Der Streamingdienst Hulu hat die Produktion der sechsten und letzten Staffel vongestartet. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt die Geschichte des Lebens in der Dystopie Gilead, einer totalitären Gesellschaft in den ehemaligen Vereinigten Staaten. Offred (Elizabeth Moss), eine der wenigen fruchtbaren Frauen, die in der unterdrückerischen Republik Gilead als Handmaids bekannt sind, kämpft als Leihmutter für einen mächtigen Kommandanten und seine missgünstige Frau ums Überleben.Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford und Max Minghella spielen die Hauptrollen. Ann Dowd, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine und Josh Charles sind ebenfalls in der Serie zu sehen.«The Handmaid's Tale» wird von MGM Television produziert. Die sechste Staffel wird von Bruce Miller, Warren Littlefield, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Elisabeth Moss, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark, Kim Todd, Daniel Wilson und Fran Sears als ausführende Produzenten betreut. Die Serie wird international von Amazon MGM Studios Distribution vertrieben.