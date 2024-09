Das ist ein Brüller: Jauch frisst Löwen

Quotennews

Montags kommen sich in der RTL-Gruppe derzeit wieder zwei Schwergewichte ins Gehege.



Bei diesen beiden Kalibern handelt es sich natürlich zum einen um «Wer wird Millionär» mit Günther Jauch sowie um den Investoren-Hit «Die Höhle der Löwen». Beide Erfolgsformate eint in diesem Jahr übrigens nicht nur der Sendeplatz, sondern auch die Feier von großen Jubiläen. Bei der VOX-Show handelt es sich um den 10-Jährigen Geburtstag, beim RTL-Dauerbrenner bereits um den 25-Jährigen. Wie ging nun das Duell aus zwischen den Zweien?Die ausgewiesenen Zahlen lassen hierbei nur eine Schlussfolgerung zu: Alter vor Schönheit! Schließlich gelang es dem zähen Jauch wiedermal, die Löwen in Schach zu halten. Gelingen konnte ihm dies mit einer Reichweite von 0,60 Millionen bei den Umworbenen, die ihm einen guten Marktanteil von 13,9 Prozent lieferten. Auch beim Gesamtpublikum hatte sein Quiz im konzerninternen Vergleich mit 2,91 Millionen zu 13,5 Prozent die Nase klar vor der Löwenschnauze. Nach dem ZDF reichte es fürs Quiz zu Platz 2.Quotentechnisch wurden die VOX-Löwen damit also von Jauch gewissermaßen gefressen, wenngleich er eher ein bisschen auf ihnen herumlutschte, um sie anschließend recht unbeschadet wieder auszuspucken. Konkret heißt das also, dass er sie am Leben gelassen hat: Schließlich konnten auch die Investoren mit einem Quotenwert von immer noch klar überdurchschnittlichen 11,1 Prozent (0,50 Millionen Einschaltende) in der Zielgruppe noch sehr zufrieden sein – hier platzierte man sich noch vor Sat.1 und ProSieben . Dennoch bleibt man auch mit der Jubiläumsstaffel bisher hinter einstigen Top-Werten zurück. Bei den älteren Zuschauenden war Rückstand hinter «Wer wird Millionär?» mit 1,45 Millionen zu 6,5 Prozent aber deutlich größer.