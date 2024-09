«Harry Potter»-Kinder gesucht

US-Fernsehen

Die Darsteller für Harry, Ron und Hermine werden ab April 2025 gecastet.

Der Pay-TV-Sender HBO hat einen Casting-Aufruf für die drei Stars der nächsten-Serie gestartet. Gesucht werden Kinder, die im April 2025 zwischen 9 und 11 Jahre alt sind und in Großbritannien oder Irland leben. In der Ankündigung heißt es weiter, dass das Casting alle Rassen, Ethnien und Geschlechtsidentitäten einschließen wird.„Wir streben eine inklusive und vielfältige Besetzung an“, heißt es in der Ankündigung. "Bitte reichen Sie qualifizierte Schauspielerinnen und Schauspieler für jede Rolle ein, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Behinderung, Rasse, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.„Bitte bereite ein kurzes Gedicht oder eine Geschichte deiner Wahl vor. Es kann aus deinem Lieblingsbuch sein, ein Gedicht, das dir gefällt, ein Monolog aus einem Theaterstück oder etwas, das du selbst geschrieben hast. Bitte nichts aus «Harry Potter». Bitte benutze deinen eigenen Akzent. Maximal 30 Sekunden“, heißt es in der Ausschreibung. Das zweite Selbstvideo ist “ein kurzes Video, in dem du uns etwas über dich erzählst, einschließlich deines Geburtsdatums, deiner Größe und wo du lebst. Beschreiben Sie auch ein Familienmitglied, einen Freund oder ein Haustier, das Ihnen besonders nahe steht. Bitte benutzen Sie Ihren eigenen Akzent. Maximal eine Minute. Einsendeschluss ist der 31. Oktober, und laut Casting-Aufruf soll die Show zwischen 2025 und 2026 im Vereinigten Königreich gedreht werden.