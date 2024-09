FOX beendet «9-1-1: Lone Star»

US-Fernsehen

Die Serie mit Rob Lowe endet im kommenden Frühjahr.

Bereits im August 2024 teilte der Schauspieler Rob Lowe dem US-Branchendienst „Variety“ mit, dass die Zeichen fürnicht gut stünden. Beteiligte Mitarbeiter und Schauspieler gingen davon aus, dass die Serie nach der fünften Staffel eingestellt wird. Nun hat FOX die Nachricht offiziell gemacht: Die 12-teilige fünfte Staffel startet am 23. September 2024, bevor die Serie Anfang 2025 endet.„Von Anfang an haben die Fans die heldenhaften und zutiefst bewegenden Geschichten der Männer und Frauen verfolgt, die Austin's 126 ausmachen, daher ein riesiges Dankeschön an eines der größten Kreativteams im Fernsehen - Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear - für die Erschaffung eines der actionreichsten Dramen überhaupt“, so Michael Thorn, Präsident von Fox Television Network. "Jetzt, in der letzten Staffel der Serie, werden wir ihr den Abschied geben, den sie verdient, mit atemlosen Rettungsaktionen, unüberwindbaren Hindernissen und nachvollziehbaren persönlichen Kämpfen, dank unserer unvergleichlichen, herausragenden Besetzung, angeführt von Rob Lowe und Gina Torres.So beginnt die Serie: Eine Feuerwehrkompanie in Austin, Texas, wird durch einen Brandunfall dezimiert. FDNY Captain Owen Strand, der nach dem 11. September sein eigenes Team wieder aufgebaut hat, wird der Job angeboten, aber er lehnt ab. Strand erfährt, dass er Lungenkrebs hat und rettet seinen Sohn TK vor einer Überdosis Drogen. Strand nimmt den Job an und bringt TK mit, um ein neues, vielfältiges Team von Feuerwehrleuten zu leiten.