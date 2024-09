Blockbuster-Battle

Im Battle der Hollywood-Größen treffen Clint Eastwood, Nicolas Cage und Tom Cruise aufeinander. Drama, Abenteuerfilm oder Komödie? Sie haben die Wahl!

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der pensionierte Autoarbeiter Walt Kowalski füllt seine Tage mit Reparaturen im Haus, Bier und monatlichen Ausflügen zum Friseur. Als Veteranen des Koreakriegs hält er sein M-1-Gewehr stets sauber und bereit. Die Menschen, die er einst seine Nachbarn nannte, sind alle weggezogen oder gestorben. Hmong-Einwanderer aus Südostasien, die er verachtet, prägen jetzt das Viertel. Er ärgert sich über praktisch alles, was er sieht - die herabhängenden Traufen, die verwilderten Rasenflächen und die fremden Gesichter, die ihn umgeben; die zahllosen Gangs von Hmong, Latinos und afroamerikanischen Teenagern, die alle glauben, dass das Viertel ihnen gehört; die plumpen Fremden, zu denen seine Kinder herangewachsen sind - Walt wartet nur den Rest seines Lebens ab. Als jemand versucht, seinen geliebten Gran Torino zu stehlen, das Auto, das er am Fließband selbst mit gebaut hat, ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Indem er sich den Dieben entgegenstellt, wird Walt Kowalski zum unbeabsichtigten Helden, der das Leben seiner Nachbarn - und dabei auch sich selbst – verändert.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Disney Channel, 20:15 Uhr)Daddy tippt sich an den Kopf, doch Benjamin Franklin Gates lässt nicht locker: Wie einst der Opa, so fahndet auch er nach dem Schatz der Templer. Angeblich haben ihn die Gründer der USA irgendwo im Lande verborgen - und überall Hinweise verstreut, wobei einer zum andern führt. Mit der Wissenschaftlerin Abigail Chase und Computer-Ass Riley geht Gates auf historische Schnitzeljagd. Die Zeit drängt, denn sein Konkurrent Ian Howe will sich alles unter den Nagel reißen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 7(Warner TV Comedy, 20:15 Uhr)Joel kommt aus reichem Elternhaus und sollte sich in seinem letzten Schuljahr vor allem mit der Wahl des richtigen Colleges beschäftigen. Als seine Eltern ohne ihn in den Urlaub fliegen, überschlagen sich die Ereignisse. Joel lernt die Prostituierte Lana kennen, versenkt den Porsche seines Vaters im See und braucht rasch Geld. Wie gut, dass Lana eine Idee hat, wie man Kohle verdienen könnte.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 7