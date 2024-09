Quotencheck

Nach sechs «Doc Caro»-Folgen und einer vierteiligen Staffel ohne die Notfallmedizinerin kehrte das Format auf einem neuen Sendeplatz zurück. Allzu groß schien der Glaube an das Format aber nicht.

Ohne die zu VOX abgewanderte Carola Holzner alias „Doc Caro“ hatte das Sat.1-FormatProbleme beim Publikum zu punkten. Die Reichweite verringerte sich von 1,17 Millionen mit «Doc Caro» auf 0,86 Millionen im vergangenen Herbst. Die vier Folgen verbuchten beim Gesamtpublikum nur noch 3,4 Prozent Marktanteil, nachdem die sechsteilige erste Staffel noch auf 4,5 Prozent gekommen war. Auch in der Zielgruppe ging es bergab. Statt 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige und gute 7,9 Prozent reichte es mit 0,40 Millionen nur für mittelmäßige 5,8 Prozent.Sat.1 bestellte für dieses Jahr erneut vier Folgen, die aber nicht mehr donnerstags auf Sendung gingen, sondern ab dem 15. Juli immer montags, da der neue Senderchef Marc Rasmus an diesem Wochentag mit Factual-Formaten plant. Allzu groß schien der Glaube an das Format aus dem Hause i&u TV aber nicht, denn in den Sommermonaten war kaum mit einer großen Reichweite zu rechnen, schon gar nicht gegen die Olympischen Spiele. So markierte die erste Folge mit 0,63 Millionen auch gleich einen vorläufigen Negativrekord. Der Marktanteil wurde auf schwache 2,9 Prozent beziffert. Aus der Zielgruppe stammten gerade einmal 0,23 Millionen werberelevant Seher, sodass sich Sat.1 mit 5,7 Prozent zufriedengeben musste.In Woche zwei sank das Interesse auf 0,60 Millionen, der Marktanteil auf 2,5 Prozent. Immerhin ging es beim jungen Publikum etwas bergauf, Die Sehbeteiligung stieg auf 0,26 Millionen, was den Marktanteil minimal auf 5,8 Prozent verbesserte. Am 29. Juli trat «Einsatz mit Herz» erstmals gegen die Olympischen Spiele an, was die Werte merklich in den Keller zog. Es interessierten sich nur 0,47 Millionen für die dritte Folge der dritten Staffel, darunter 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die AGF Videoforschung wies Marktanteile von 2,0 Prozent bei allen und 3,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe aus.Anfang August lief es ein wenig besser, denn die Reichweite ging wieder hoch auf 0,60 Millionen Seher. Der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. Mit einer Viertelmillion jüngeren Zuschauern kam der Unterföhringer Privatsender auf 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Wie zu erwarten war, verringerte sich die Reichweite in der dritten Staffel nochmals massiv. «Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden» verloren knapp 300.000 Zuschauer, sodass ein Mittel von 0,57 Millionen zu Buche stand. Der Marktanteil wurde auf 2,5 Prozent beziffert. In der Zielgruppe schalteten 80.000 Menschen im Vergleich zum Herbst ab, die Einschaltquote verschlechterte sich um 0,8 Punkte auf 5,0 Prozent. In Woche zwei gegen die Olympischen Spiele konnte man aber das Niveau von davor erreichen. Ein Erfolg war die zweite Staffel ohne «Doc Caro» aber keineswegs.