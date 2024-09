Neue Folgen von «First-Time Buyer's Club»

US-Fernsehen

In der ersten Folge steht ein Paar im Mittelpunkt, das aktuell in Guam lebt.

OWN: Oprah Winfrey Network gab bekannt, dass, eine halbstündige Serie, die die Haussuche von Erstkäufern beleuchtet, ab Freitag, dem 13. September, um 20 Uhr, mit brandneuen Folgen zurückkehren wird. «First-Time Buyer's Club» ist ein authentischer und detaillierter Einblick in die aufregende, aber komplexe Reise, zum ersten Mal Hausbesitzer zu werden, unabhängig von der Lebensphase. Amina Stevens, eine ehemalige Lehrerin, die zur Maklerin wurde, glaubt, dass es für jeden einen Weg gibt, Hausbesitzer zu werden.Jede Folge wurde in der Gegend um Tampa Bay gedreht und begleitet Amina dabei, wie sie einen maßgeschneiderten Plan für neue Kunden erstellt und sich durch die vielen Vor- und Nachteile verschiedener Häuser und Standorte navigiert. Amina scheut keine Mühen, um Kunden zu informieren und zu inspirieren, die sich von dem überwältigenden Wohnungsmarkt einschüchtern lassen könnten. Amina untersucht die individuelle Situation jedes Kunden und ist stolz darauf, ihren Kunden dabei zu helfen, die Mythen über Wohneigentum zu durchbrechen, damit sie eines Tages ihre Träume verwirklichen können.Die Staffel beginnt mit zwei halbstündigen Folgen am Freitag, dem 13. September, um 20 Uhr. In der ersten Folge lernen die Zuschauer Dwayne und Lynnise kennen, eine Militärfamilie, die seit drei Jahren in Guam lebt und nur ein paar Tage in Tampa Zeit hat, um ein Haus zu finden. In der nächsten Folge geht es um Kashel und Brent, ein junges Paar, das finanziell gut aufgestellt ist und auf der Suche nach dem perfekten Zuhause in einer Immobilienblase ist. Aber mit einer Wunschliste, die eine Garage für zwei Autos und einen schönen Garten umfasst, erweist es sich für Amina als Herausforderung, den richtigen Ort zum richtigen Preis zu finden.In anderen Folgen der Staffel wird Angela, eine alleinerziehende Mutter, vorgestellt, die auf der Suche nach einem Mehrgenerationenhaus ist, das sie mit ihrem erwachsenen Sohn teilen kann, und Tina, eine Medizinerin, die mit 40 Jahren zum ersten Mal ein eigenes Haus kaufen möchte.